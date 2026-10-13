No dejaron dormir a Luis Díaz, ni a nadie en Bayern Múnich; se calienta el ambiente de Champions

La tranquilidad de la noche para Luis Díaz y compañía en el Bayern Múnich en su hotel de concentración, en Noruega, se vio completamente interrumpida. En la previa del compromiso frente al Viking FK, por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, el conjunto 'bávaro' vivió en carne propia una de las tácticas de intimidación e insomnio más tradicionales del fútbol sudamericano.

Al mejor estilo de la Copa Libertadores, un nutrido grupo de hinchas locales se desplazó hasta las inmediaciones del hotel de concentración del club alemán. A eso de la 1:00 de la madrugada, hora local, los fanáticos del Viking encendieron la noche con una intensa y prolongada tanda de fuegos artificiales y estruendos, rompiendo por completo el descanso de los futbolistas.

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La llamativa y prolongada manifestación tenía la firme intención de alterar la preparación física y mental del 'gigante' alemán, antes del choque de la Liga de Campeones de este martes 13 de octubre.

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Sin duda, una muestra clara de que la pasión y la picardía futbolera no tienen fronteras, y que los fanáticos del Viking FK están dispuestos a jugar su propio partido desde la tribuna y las calles.



Se interrumpe el descanso del Bayern.



Los fanáticos del Viking fueron al hotel donde se está hospedando el plantel bávaro en Noruega y no pararon de tirar fuegos artificiales desde la 1 de la mañana.



Los noruegos al mejor estilo de la Libertadores. pic.twitter.com/JQPpalJUHk — José I. Araoz (@Gazpachen) October 13, 2026

¿A qué hora es el partido entre Viking FK y Bayern Múnich en la Champions League?

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Este compromiso, que corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la popular 'Orejona', tiene un horario establecido para Colombia de las 2:00 de la tarde, y se podrá ver EN VIVO por TV en Espn y vía 'streaming' por Disney+ Premium.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz. Además de la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga AFP

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Lo que dijeron en el Bayern de jugar en césped artificial

Una de las particularidades del partido de este martes, en Stavanger, será la superficie de juego: el encuentro en el Lyse Arena se disputará sobre césped artificial.

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"Esto es la Champions League. Cada partido es un desafío, una tarea que afrontar. Si venimos aquí y decimos que queremos seguir siendo el Bayern, eso también es una cuestión de mentalidad", dijo Vincent Kompady, DT del Bayern, en la previa del juego.

