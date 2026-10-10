“Decisión controvertida”, definición de golazo de chalaca de Luis Díaz, que fue anulado

El Bayern Múnich no logró pasar este sábado de un empate domicilio ante el Augsburgo (2-2) y desperdició la oportunidad de despojar del liderato al Borussia Dortmund, que también igualó a dos goles el viernes contra el Werder Bremen. El equipo bávaro estuvo dos veces por debajo en el marcador, pero al final dispuso de ocasiones para llevarse el triunfo. El colombiano Luis Díaz fue noticia, porque le anularon dos goles.

El Bayern se encontró en desventaja prácticamente desde el primer instante, cuando, tras un error garrafal de Manuel Neuer, que perdió el balón fuera de su área al intentar un pase, Robin Fellhauer abrió el marcador para el Augsburgo a los ocho segundos con el gol más tempranero de la historia de la Bundesliga.

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El Bayern tuvo el saque inicial y, como es habitual, tocó el balón hacia atrás para que Neuer lo enviara a campo contrario, pero el portero del conjunto bávaro hizo un mal control, luego intentó golpear el esférico y lo envió al cuerpo de Fellhauer, que corrió libre de marca hacia la portería y firmó el 0-1 a puerta vacía.

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Ese gol tempranero marcó el partido. El Bayern intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para fabricar llegadas claras y el Augsburgo plantó una telaraña defensiva, con una zaga de cinco hombres, que dificultaba el juego de profundidad de los visitantes.

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Los goles anulados a Luis Díaz

En el minuto 51, Luis Dïaz marcó de volea, pero el gol fue anulado por el VAR por fuera de juego de Filp Stasinic. El Bayern comenzó el segundo tiempo con ímpetu y en el 55 Ismael Saibari logró el empate con un remate dentro del área a pase de Kane.

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En esta acción hay controversia y polémica en Alemania, ya que en 'Sky Sports', el ex árbitro Patrick Ittrich, dio su punto de vista sobre dicha jugada, y señaló que estuvo mal anulada.

"Era completamente irrelevante en este caso. Hubo una situación de fuera de juego, y luego el jugador esencialmente despejó el balón completamente sin oposición. Eso significa que la situación había terminado, y luego surgió una nueva situación. Esa es una acción clásica de siguiente jugada, y por lo tanto el gol debería haber sido válido en mi opinión", explicó el excolegiado, quien cerró su intervención puntualizando en que "creo que es una decisión muy, muy controvertida".

Former Bundesliga referee Patrick Ittrich says Luis Diaz's goal that followed Stanišić's offside should have stood: "[the offside position] was completely irrelevant in this case. There was an offside situation, and then the player essentially cleared the ball completely… pic.twitter.com/YiCj3FqnZf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 10, 2026

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No obstante, un buen contragolpe del Augsburgo y un despeje a medias de Neuer tras un centro volvió a dejar al Bayern por debajo en el marcador. El balón quedó en los pies de Rodrigo Ribeiro, que definió a placer.

La lucha del Bayern contra el muro del Augsburgo volvió a empezar. Dos goles de Luis Díaz y Serge Gnabry fueron anulados por fuera de juego previo y en el minuto 79 el meta Finn Dahmen reaccionó con una parada sensacional ante un cabezazo a quemarropa de Kane. Una maldición parecía pesar sobre el equipo bávaro.

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Sin embargo, su insistencia le llevó al empate a dos goles en el minuto 81, cuando Nathaniel Brown marcó dentro del área pequeña tras un centro de Kane desde la izquierda.

En la recta final, Gnabry estrelló un balón contra un poste y Dahmen firmó otra buena parada tras un remate del mismo jugador.

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Hubo, además, otro gol del Bayern anulado por fuera de juego.