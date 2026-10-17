¿A qué hora y dónde ver Bayern Múnich vs RB Leipzig, EN VIVO HOY por TV, con Luis Díaz?

Bayern Múnich vuelve a la acción este sábado 17 de octubre y tendrá una prueba exigente frente al RB Leipzig, en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la Bundesliga. El equipo bávaro buscará una victoria que le permita recuperar confianza y dejar atrás las dudas que han aparecido en sus últimas presentaciones, con el colombiano, Luis Díaz, como uno de los jugadores a seguir.

El compromiso se disputará desde las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, y los aficionados podrán seguirlo EN VIVO por televisión y ONLINE a través de plataformas digitales.

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Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y dónde ver EN VIVO

Los seguidores del fútbol alemán ya tienen todos los detalles para no perderse este encuentro, que promete emociones por la calidad de las dos plantillas y las aspiraciones de ambos clubes en el campeonato.



Partido: Bayern Múnich vs. RB Leipzig.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig. Fecha : sábado 17 de octubre de 2026.

: sábado 17 de octubre de 2026. Hora: 11:30 a..m. (hora de Colombia).

11:30 a..m. (hora de Colombia). Transmisión por TV: ESPN 2.

ESPN 2. Transmisión ONLINE: Disney+ Premium.

De esta manera, los aficionados en Colombia podrán disfrutar del encuentro a través de ESPN 2, en sus televisores, o conectarse a Disney+ Premium para seguir las acciones por internet.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League AFP

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Luis Díaz, llamado a ser protagonista

La presencia de Luis Díaz vuelve a despertar la atención de los aficionados colombianos. El extremo, que se ha convertido en una de las alternativas ofensivas más importantes del Bayern Múnich, buscará aportar su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.



El guajiro tendrá la oportunidad de marcar diferencias en un partido que exigirá concentración y eficacia frente a un rival que también aspira a mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Bundesliga.

Para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, el desafío será encontrar regularidad y traducir su potencial ofensivo en resultados. Aunque cuenta con una plantilla de primer nivel, el equipo necesita responder en la cancha para evitar que las dudas se conviertan en un problema mayor durante la temporada.