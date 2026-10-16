Técnico de Bayern Múnich hizo exigencia a Luis Díaz, Harry Kane y a todos sus jugadores

Bayern Múnich afronta un nuevo compromiso con la necesidad de mejorar sus sensaciones y demostrar por qué es uno de los equipos llamados a pelear por los principales títulos de Europa. En la previa del partido de este sábado 17 de octubre, contra RB Leipzig, el entrenador, Vincent Kompany, les dejó un mensaje claro a Luis Díaz, Harry Kane y al resto de sus dirigidos: "el equipo debe mantener su mentalidad ofensiva y corregir los detalles que le impiden alcanzar su mejor versión".

El conjunto bávaro recibirá a Leipzig desde las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), en un encuentro que representa una nueva oportunidad para mostrar su poderío. Aunque el técnico reconoció las fortalezas del rival, también dejó claro que su intención es salir a proponer desde el primer minuto.

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"Queremos atacar. Jugamos en casa. Estamos hambrientos", afirmó Kompany, en declaraciones previas al compromiso. Sus palabras reflejan la exigencia que mantiene sobre una plantilla repleta de figuras, entre ellas el colombiano, Luis Díaz, y el goleador inglés, Harry Kane.

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El entrenador también puso sobre la mesa el desafío que representa el Leipzig, un equipo que, según explicó, ha realizado cambios que le han permitido mejorar y llegar a Múnich con confianza. Por eso, la exigencia para el Bayern será combinar su vocación ofensiva con una mejor ejecución de las jugadas.



🗣️ 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄'𝘀 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀



“We want to attack. We're playing at home. We're hungry. We know about Leipzig's strengths. You can see they've made a few changes. It's helped the team. They're coming here with confidence. We've had… pic.twitter.com/rIYWthpfBI — FC Bayern (@FCBayernEN) October 16, 2026

Las declaraciones del técnico llegan después de dos resultados que encendieron las alarmas. Bayern empató 2-2 frente a Augsburgo en la Bundesliga y, posteriormente, igualó 3-3 contra Viking, en la Champions League, después de remontar el marcador y recibir un gol en los últimos minutos.

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Pese a esos tropiezos, Kompany defendió el trabajo colectivo y puso como argumento la cantidad de remates generados en los dos compromisos recientes.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga AFP

"Hemos tenido 50 tiros a puerta en los últimos dos partidos. Hemos estado haciendo muchas cosas colectivas bien. Si hacemos unas pocas cosas mejor, entonces no estamos lejos de nuestra mejor versión. Sabemos que podemos hacerlo", explicó el entrenador.

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Así, más que una crítica individual contra Luis Díaz, Harry Kane o alguno de sus compañeros, el mensaje del estratega apunta a mejorar la eficacia y corregir errores que han impedido transformar el dominio ofensivo en victorias.