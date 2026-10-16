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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, con Luis Díaz, en el 'ojo del huracán'; no le perdonan lo que está pasando

Bayern Múnich, con Luis Díaz, en el 'ojo del huracán'; no le perdonan lo que está pasando

Complicada situación la que se está viviendo en el entorno del club alemán, en el que juega el delantero colombiano, Luis Díaz, a días de un partido clave.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

Manchester United, al límite en su visita al Leeds United, y la irregularidad del Chelsea de Xabi Alonso en Inglaterra, más las dudas del Bayern y el liderato del Friburgo en Alemania y la presión del Juventus ante el Lazio en Italia son cinco focos de la próxima jornada en las grandes ligas europeas.

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Xabi Alonso, frente a la irregularidad

Sexto en la clasificación, actualmente fuera de competición europea, el Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros en la liga inglesa, dentro de una irregularidad inquietante para aspirar a las posiciones que debe de la tabla en el nuevo proyecto de Xabi Alonso. Está en proceso de crecimiento el equipo, siempre expuesto en esa construcción a los altibajos propios de ese proceso. Necesita más. La visita al Everton, con los mismos diez puntos pero un puesto por encima, es una buena prueba para calibrar cuál es su momento de los ’blues’, a ocho puntos del liderato del Manchester City.

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Bayern, contra las dudas

No ha sido solo el empate del pasado sábado contra el Augsburgo, ni tampoco la pérdida de dos puntos antes con otra igualada en la Bundesliga, sino también el 3-3 con el Viking en la Liga de Campeones; un toque de atención para el Bayern Munich, que se enfrenta a sí mismo, a las dudas y al Leipzig este sábado. Una prueba de alto nivel, pese a la irregularidad local, con tres victorias y dos derrotas en este inicio liguero. En casa, sin embargo, lo ha ganado todo. Un nueve de nueve puntos al que se mide ahora el poderoso Bayern.

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, en el partido contra Viking por Champions League
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, en el partido contra Viking por Champions League
AFP

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Manchester United, al límite

La derrota en el Metropolitano, con un gol en contra a los 52 segundos, ha agrandado la herida del Manchester United, que no encuentra el camino en esta temporada. Relanzado por la llegada de Michael Carrick avanzado el pasado curso, la nueva campaña solo arroja dudas en torno al equipo y al técnico. Son solo dos triunfos en nueve encuentros entre todas las competiciones, cinco partidos seguidos sin ganar con tres derrotas, la decimotercera posición en la liga inglesa y la eliminación de la Copa de La Liga, además antes de un duelo de tradicional e histórica rivalidad con el Leeds United. Un choque de alto riesgo.

Prueba de líder en el Bay Arena

La pasada jornada, el Friburgo subió al liderato de la clasificación de la Bundesliga alemana, por delante del Borussia Dortmund, con los mismos puntos, y del Bayern Múnich, dos puntos por detrás. Ahora le toca defender la cima en una visita de suma exigencia al Bay Arena. Allí lo aguarda el Bayer Leverkusen, cuarto y con tres victorias en las últimas cuatro jornadas. El Friburgo aún no ha perdido en este curso, con cuatro triunfos y un empate en cinco citas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
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