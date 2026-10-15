A Santa Fe le reprogramaron su debut en Copa Libertadores Femenina; su rival aún no llega a Ecuador

Independiente Santa Fe tuvo que esperar para disputar su primer partido en la Copa Libertadores Femenina 2026. La Conmebol confirmó la reprogramación del encuentro frente a Caracas FC de Venezuela, debido a las dificultades que afrontaba el conjunto venezolano para obtener los visados de ingreso a Ecuador, país anfitrión del certamen continental.

La situación fue expuesta inicialmente por Caracas FC mediante un comunicado oficial, en el que informó que su participación en el torneo estaba en duda por circunstancias ajenas a lo deportivo. “Esta situación se debe exclusivamente a razones ajenas al ámbito deportivo, derivadas de la imposibilidad de obtener la aprobación del visado correspondiente para la delegación avileña por parte de las autoridades competentes del país sede”, explicó la institución venezolana.

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El club también aseguró que había cumplido con los procedimientos exigidos y manifestó su inconformidad por la falta de una solución. “Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales. Sin embargo, seguimos sin recibir respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas para la concreción de los visados para el ingreso al país, imposibilitando nuestra participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos”.

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Caracas FC esperaba viajar a Ecuador

Posteriormente, el portal 'Mundo Pelota' informó que el equipo venezolano había recibido una aprobación para viajar a Ecuador, pero todavía no contaba con el documento oficial del visado. Según esa información, la delegación permanecía a la espera de resolver el trámite y estaba preparada para partir a las 4:00 de la mañana del viernes 16 de octubre.



Ante este panorama, la Conmebol tomó una decisión definitiva sobre el compromiso correspondiente a la primera fecha de la competición, que inicialmente estaba programado para el jueves 15 de octubre.

A través de una comunicación oficial, la Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo anunció: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa la reprogramación del encuentro entre Caracas F.C. (VEN) e Independiente Santa Fe (COL), correspondiente a la Fecha 1 de la CONMEBOL Libertadores 2026”.

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De esta manera, el partido quedó programado para el viernes 16 de octubre de 2026, a las 10:00 p. m., (hora Colombia), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.