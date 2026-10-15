Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Santa Fe le reprogramaron su debut en Copa Libertadores Femenina; su rival aún no llega a Ecuador

A Santa Fe le reprogramaron su debut en Copa Libertadores Femenina; su rival aún no llega a Ecuador

El debut de Santa Fe estaba agendado para este jueves, sin embargo, Caracas FC tuvo inconvenientes migratorios y todavía no ha podido viajar desde Venezuela. La Conmebol tomo decisión clave.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2026
Comparta en:
Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Captura de pantalla de video

Independiente Santa Fe tuvo que esperar para disputar su primer partido en la Copa Libertadores Femenina 2026. La Conmebol confirmó la reprogramación del encuentro frente a Caracas FC de Venezuela, debido a las dificultades que afrontaba el conjunto venezolano para obtener los visados de ingreso a Ecuador, país anfitrión del certamen continental.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La situación fue expuesta inicialmente por Caracas FC mediante un comunicado oficial, en el que informó que su participación en el torneo estaba en duda por circunstancias ajenas a lo deportivo. “Esta situación se debe exclusivamente a razones ajenas al ámbito deportivo, derivadas de la imposibilidad de obtener la aprobación del visado correspondiente para la delegación avileña por parte de las autoridades competentes del país sede”, explicó la institución venezolana.

Publicidad

Últimas noticias

La formación de Santa Fe en el clásico contra Millonarios por la semifinal de la Liga Femenina 2026.
Colombianos en el exterior

Nuevo horario de Santa Fe vs. Caracas y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

Juan Camilo 'Cucho' Hernández festejando su gol contra Oporto.
Colombianos en el exterior

DT de Betis le puso el ojo al 'Cucho' Hernández tras una noche de Champions; "tiene calidad"

El club también aseguró que había cumplido con los procedimientos exigidos y manifestó su inconformidad por la falta de una solución. “Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales. Sin embargo, seguimos sin recibir respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas para la concreción de los visados para el ingreso al país, imposibilitando nuestra participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos”.

Publicidad

Caracas FC esperaba viajar a Ecuador

Posteriormente, el portal 'Mundo Pelota' informó que el equipo venezolano había recibido una aprobación para viajar a Ecuador, pero todavía no contaba con el documento oficial del visado. Según esa información, la delegación permanecía a la espera de resolver el trámite y estaba preparada para partir a las 4:00 de la mañana del viernes 16 de octubre.

Ante este panorama, la Conmebol tomó una decisión definitiva sobre el compromiso correspondiente a la primera fecha de la competición, que inicialmente estaba programado para el jueves 15 de octubre.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

A través de una comunicación oficial, la Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo anunció: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa la reprogramación del encuentro entre Caracas F.C. (VEN) e Independiente Santa Fe (COL), correspondiente a la Fecha 1 de la CONMEBOL Libertadores 2026”.

Publicidad

De esta manera, el partido quedó programado para el viernes 16 de octubre de 2026, a las 10:00 p. m., (hora Colombia), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.
Gol Caracol

Samuel Eto'o y una burlona respuesta tras ser señalado por corrupción en Camerún

Real Betis.
Gol Caracol

Compañero del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa sufrió robo en su casa durante Betis vs. Porto

Estado de la cancha del estadio El Campín, de Bogotá
Fútbol Colombiano

"El experimento que hizo Sensia en El Campín fracasó; el tapete necesita buen tiempo para fijarse"

Publicidad

Relacionados

Independiente Santa Fe

Copa Libertadores

Caracas FC

Conmebol

Publicidad

Publicidad

Publicidad