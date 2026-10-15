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Gol Caracol  / Samuel Eto'o y una burlona respuesta tras ser señalado por corrupción en Camerún

Samuel Eto'o y una burlona respuesta tras ser señalado por corrupción en Camerún

La prensa francesa reveló una investigación por malversación de fondos en la Federación Camerunesa de Fútbol, en la cual apuntan a su presidente, el exjugador Samuel Eto'o.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.
Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.
Foto: AFP

El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fécafoot), el exfutbolista Samuel Eto'o, criticó este jueves a la emisora francesa Radio France Internationale (RFI) por hacerse eco de una denuncia en su contra por supuestamente malversar fondos públicos

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"Cuando RFI por fin se decide a dar una 'noticia'... ¡LOL!", afirmó Eto'o en su cuenta de la red social Facebook, empleando el acrónimo en inglés 'LOL', que significa "Riendo a carcajadas".

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"Sería mejor que empezaran por poner orden entre sus propios colaboradores y suspendieran toda colaboración con los consultores implicados en casos de pedofilia demostrados", subrayó el exdelantero de equipos como el Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter de Milán o el Chelsea.

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Eto'o también subrayó en su breve mensaje que la credibilidad "empieza por dar ejemplo".

Sin embargo, no se pronunció sobre el contenido de la noticia publicada este jueves por RFI, que aborda la presunta implicación del exjugador en la malversación de fondos públicos por la gestión de los ingresos económicos de cuatro partidos amistosos de la selección camerunesa entre 2022 y 2023, entre ellos contra Rusia o México.

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Medios locales detallaron que la Asociación de Clubes Amateur de Camerún (ACFAC) presentó este miércoles una denuncia ante el Tribunal Penal Especial de Yaundé, al considerar que hubo doble financiación en la organización de esos partidos, cuando dichos gastos deberían haber sido cubiertos por las federaciones de los otros países.

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Según publicaron el pasado septiembre diarios como los franceses L'Equipe o Le Monde, y el británico The Times, supuestamente se ingresaron más de 567.000 euros en una cuenta perteneciente a Eto'o, en lugar de en la de Fécafoot, algo negado por el equipo legal del exfutbolista.

En una carta de los abogados de Eto'o, dirigida el 16 de septiembre al redactor jefe de L'Equipe, también se negaron estas acusaciones y se amenazó con tomar medidas legales por difamación.

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