Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "El experimento que hizo Sensia en El Campín fracasó; el tapete necesita buen tiempo para fijarse"

"El experimento que hizo Sensia en El Campín fracasó; el tapete necesita buen tiempo para fijarse"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló en Noticias Caracol sobre el mal estado de la cancha de El Campín y las consecuencias que genera en su club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2026
Comparta en:
Estado de la cancha del estadio El Campín, de Bogotá
Estado de la cancha del estadio El Campín, de Bogotá
Colprensa

La crisis por el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín continúa generando preocupación en el fútbol bogotano. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió a las dificultades que afrontan los equipos capitalinos tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, y advirtió sobre las consecuencias deportivas y económicas que podría traer esta situación.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En charla con Noticias Caracol, el dirigente cuestionó los trabajos realizados por Sencia, empresa encargada de administrar el escenario, y manifestó su inquietud por los próximos compromisos futbolísticos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la programación de conciertos. “El experimento que hizo Sensia fracasó, y fracasó porque ellos cambiaron todo el tapete y, para que fije ese tapete, se requiere un buen tiempo. Como ustedes ven, la humedad hace que todo esto se levante, y el agrónomo que les recomendó que hicieran esto, creo que falló. Hay que reconocer que esa falla existe y que, para subsanarla, va a ser complicado”.

Publicidad

Últimas noticias

Lucas González, DT de Nacional.
Fútbol Colombiano

"El primer tiempo de Nacional contra Medellín es de lo mejor que hemos hecho, fue casi perfecto"

Nacional vs Medellín Copa BetPlay 2026
Fútbol Colombiano

Nacional, a semifinales de Copa BetPlay 2026; triunfo 3-2 contra Medellín, en vibrante clásico

Publicidad

Méndez también expresó sus dudas sobre la posibilidad de disputar los próximos encuentros en Bogotá y explicó por qué considera que el terreno de juego representa un riesgo para los futbolistas. El presidente cardenal insistió en que la seguridad debe estar por encima de cualquier programación.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“Yo creo que esa fue la causa por la que ayer les manifesté a los mismos dueños de Sensia que no se podía jugar. El estadio usted lo puede ver, la cancha la puede ver: el balón rueda, el balón salta, pero la gramilla no pega, no adquiere adhesión a la tierra y, por lo tanto, hay un alto grado de riesgo de que un jugador se lesione. Hace unos días se lesionó Kevin Balanta, estando la cancha en mejores condiciones de las que está hoy. Entonces nosotros no podemos arriesgar a los jugadores, y más en un momento tan importante, cuando se define entrar a los cuadrangulares y pasar a semifinales de Copa”.

Publicidad

Eduardo Méndez alertó por la situación económica de Santa Fe

El dirigente también cuestionó las condiciones en las que deben competir los equipos bogotanos y defendió que el fútbol tenga prioridad en el estadio. Además, reveló que Santa Fe evalúa acciones para reclamar por las pérdidas ocasionadas.

“Es que Millonarios y Santa Fe entrarían en una crisis económica si no se les permite hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos abonados, Millonarios tiene abonados, y ¿a dónde nos trasladamos para poder llevar a esos abonados y poderles cumplir? Nosotros ya ni tenemos ingresos. Y por eso decía en algún medio que tenemos un SOS, porque no podemos incumplir nuestras obligaciones, y esta merma de ingresos por el factor estadio nos va a llevar, muy seguramente, a una situación que no queremos”.

Publicidad

Finalmente, Méndez señaló que el departamento jurídico del club y una oficina de abogados estudian la posibilidad de interponer recursos para buscar una compensación por los perjuicios económicos. Mientras tanto, la recuperación de la gramilla y la disponibilidad de El Campín siguen siendo motivos de incertidumbre para los equipos capitalinos.

Brian Fernández, jugador argentino.
Gol Caracol

Futbolista argentino confesó que probó la cocaína a los 13 años, lejos de la pelota

Tenis (Imagen de referencia).
Tenis

Escándalo en el deporte; tenista fue suspendido durante 24 años por amaño de partidos

Carlos Barahona, capturado por pertenecer a una banda dedicada la extorsión.
Gol Caracol

Escándalo en el fútbol; jugador de la Selección de Costa Rica fue capturado por presunta extorsión

Publicidad

Relacionados

Independiente Santa Fe

Eduardo Méndez

Liga BetPlay

Dimayor

Estadio el Campin

Publicidad

Publicidad

Publicidad