"El experimento que hizo Sensia en El Campín fracasó; el tapete necesita buen tiempo para fijarse"

La crisis por el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín continúa generando preocupación en el fútbol bogotano. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió a las dificultades que afrontan los equipos capitalinos tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, y advirtió sobre las consecuencias deportivas y económicas que podría traer esta situación.

En charla con Noticias Caracol, el dirigente cuestionó los trabajos realizados por Sencia, empresa encargada de administrar el escenario, y manifestó su inquietud por los próximos compromisos futbolísticos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la programación de conciertos. “El experimento que hizo Sensia fracasó, y fracasó porque ellos cambiaron todo el tapete y, para que fije ese tapete, se requiere un buen tiempo. Como ustedes ven, la humedad hace que todo esto se levante, y el agrónomo que les recomendó que hicieran esto, creo que falló. Hay que reconocer que esa falla existe y que, para subsanarla, va a ser complicado”.

Publicidad

Publicidad

Méndez también expresó sus dudas sobre la posibilidad de disputar los próximos encuentros en Bogotá y explicó por qué considera que el terreno de juego representa un riesgo para los futbolistas. El presidente cardenal insistió en que la seguridad debe estar por encima de cualquier programación.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“Yo creo que esa fue la causa por la que ayer les manifesté a los mismos dueños de Sensia que no se podía jugar. El estadio usted lo puede ver, la cancha la puede ver: el balón rueda, el balón salta, pero la gramilla no pega, no adquiere adhesión a la tierra y, por lo tanto, hay un alto grado de riesgo de que un jugador se lesione. Hace unos días se lesionó Kevin Balanta, estando la cancha en mejores condiciones de las que está hoy. Entonces nosotros no podemos arriesgar a los jugadores, y más en un momento tan importante, cuando se define entrar a los cuadrangulares y pasar a semifinales de Copa”.

Publicidad

Eduardo Méndez alertó por la situación económica de Santa Fe

El dirigente también cuestionó las condiciones en las que deben competir los equipos bogotanos y defendió que el fútbol tenga prioridad en el estadio. Además, reveló que Santa Fe evalúa acciones para reclamar por las pérdidas ocasionadas.

“Es que Millonarios y Santa Fe entrarían en una crisis económica si no se les permite hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos abonados, Millonarios tiene abonados, y ¿a dónde nos trasladamos para poder llevar a esos abonados y poderles cumplir? Nosotros ya ni tenemos ingresos. Y por eso decía en algún medio que tenemos un SOS, porque no podemos incumplir nuestras obligaciones, y esta merma de ingresos por el factor estadio nos va a llevar, muy seguramente, a una situación que no queremos”.

Publicidad

Finalmente, Méndez señaló que el departamento jurídico del club y una oficina de abogados estudian la posibilidad de interponer recursos para buscar una compensación por los perjuicios económicos. Mientras tanto, la recuperación de la gramilla y la disponibilidad de El Campín siguen siendo motivos de incertidumbre para los equipos capitalinos.