Compañero del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa sufrió robo en su casa durante Betis vs. Porto

El extremo brasileño del Betis Antony dos Santos denunció este jueves que sufrió un robo en su domicilio en Sevilla durante el partido frente al Oporto portugués, de la segunda jornada de la Liga de Campeones, y lamentó que "una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración".

El internacional brasileño calificó en redes sociales la situación vivida como "muy triste e indignante" por el hecho de que los asaltantes, además de apoderarse de una cantidad no determinada de efectos materiales, han "invadido" su "espacio" y el de su familia, sin precisar en su comunicado si en el momento del robo algún familiar se encontraba o no dentro de su casa.

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"Aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y dedicación ha sido arrebatado por alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que afrontar para conseguir cada cosa. Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos" y de verla "en la mirada" de su familia, indicó.

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Antony, una de las estrellas del Betis, recalcó que "ante todo esto hay algo" que le "queda aún más claro: no existe ningún bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia", y aseveró: "Todo lo que hemos perdido podemos volver a conseguirlo. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de salir adelante siguen intactas".



Para el atacante de Osasco (estado de Sao Paulo), "lo que realmente importa es poder mirar" a su "familia y saber" que siguen "juntos, unidos y con fuerzas para superar también este momento tan difícil".

"La sensación de inseguridad y la rabia permanecen, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos que había dentro de casa, sino en las personas que la convierten en un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia", destacó el extremo brasileño del Betis.