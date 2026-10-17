La FIFA no tuvo piedad con la Selección España; se confirmó una dura sanción

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado el recurso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra la sanción que le impuso el órgano de disciplina por cánticos racistas del público en el amistoso contra Egipto, jugado el pasado 31 de marzo en el estadio Cornellá.

El pasado 4 de agosto la Comisión de Disciplina sancionó a España con una multa de 20.000 dólares y la clausura parcial, de al menos el 15 % del aforo, del estadio en el que juegue su próximo partido amistoso y la Comisión de Apelación ha confirmado esta resolución, que la RFEF va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Publicidad

En varios momentos del partido, a los diez minutos de la primera parte y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico "musulmán el que no bote es".

Publicidad

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".



La FIFA abrió un expediente en abril por estos hechos a la RFEF, que en sus alegaciones, que remitirá de nuevo al TAS, expuso que al partido asistieron 35.895 espectadores y que el cántico en cuestión fue entonado, presuntamente, solo por un grupo limitado de aficionados situados en los sectores 108, 109 y 110 del estadio, solo en dos ocasiones, y no fue secundado por el resto del público.

La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA. Foto: AFP

También argumentó que tras sus intervenciones, los intentos posteriores de repetir el cántico fueron recibidos con silbidos y abucheos por parte del resto del estadio y que no hubo ningún otro tipo de altercado: ni violencia, ni pancartas discriminatorias, ni pirotecnia, ni interrupciones del partido, ni quejas por parte del equipo egipcio o de los árbitros.

Publicidad

Otro aspecto de su defensa fue que la Federación Egipcia envió posteriormente una carta en la que agradeció su profesionalidad en la organización del partido, sin hacer referencia alguna los cánticos y que la palabra "musulmán" no es ni insultante, ni despectiva, si no una académicamente correcta, legalmente neutra y socialmente aceptada para referirse a una persona que profesa el islam.

Igualmente aludió a jurisprudencia anterior del TAS relativa al criterio del observador razonable u objetivo y subrayo que el observador más relevante fue el árbitro, a quien se informó sobre el 0texto exacto y el significado del cántico durante el partido no activó el protocolo antidiscriminación de tres pasos de la FIFA tras la primera ocasión en que se produjo el cántico.