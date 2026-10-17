Partidazo de Luis Díaz; triplete, asistencia y figura en Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

Luis Díaz escribió una nueva página dorada en su carrera. Este sábado 17 de octubre, por la fecha 6 de la Bundesliga, se reportó con un triplete y una asistencia en la victoria por 6-1 de Bayern Múnich sobre RB Leipzig. La figura del día y quien se llevó los focos y aplausos de los miles de hinchas presentes en el Allianz Arena.

Justamente, el guajiro fue el encargado de prender la fiesta en territorio alemán. Cuando tan solo iban 12 minutos, recibió un pase filtrado de Joshua Kimmich, atacó el espacio y, adentro del área, no perdonó para abrir el marcador. Lejos de conformarse con ello, iría por más y esta vez no lo hizo, sino que lo puso con calidad.

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Al minuto 26', Luis Díaz dejó solo a Aleksandar Pavlović y llegó el 2-0 parcial. Era un festival para el local, que amplió la diferencia por intermedio de Michael Olise. Harry Kane se la sirvió al francés, quien, con su habitual buena pegada, venció al guardameta, Maarten Vandevoordt, para ampliar la diferencia: 3-0 de momento.

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De esa manera se cerró el primer tiempo, pero para la parte complementaria, las cosas no cambiarían en lo absoluto. 'Lucho' se volvió a reportar para inflar las redes. Al minuto 47', recibió de Harry Kane, se perfiló y sacó un buen remate para sellar el segundo en su cuenta y el 4-0 en el Allianz Arena, donde lo coreaban.



Y faltaba más. Luis Díaz se hizo con el esférico, encaró, arrastró la marca de varios rivales, puso el balón a los pies de Nathaniel Brown, quien, adentro del área, envió un centro a ras de piso para que Kane solo tuviera que empujar la pelota y anotar el 5-0 en el marcador. Era una completa locura lo del Bayern Múnich.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó un gol y puso una asistencia contra RB Leipzig AFP

La 'cereza del pastel' llegó al minuto 69'. Los dirigidos por Vincent Kompany cobraron un tiro de esquina en corto, Olise se la dio al delantero colombiano, quien encaró de afuera hacia adentro, se perfiló y remató para el 6-0. Triplete en su cuenta, asistencia para sus estadísticas y la estrella de la noche en Alemania.

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RB Leipzig no se fue en blanco, pues, al 90+1', Andrija Maksimović anotó el descuento y el honor. De esa manera, el marcador fue 6-1 a favor del Bayern Múnich, de la mano de un Luis Díaz que tuvo un partido consagratorio y que, de seguro, no va a olvidar y enmarcará por y para siempre, gracias a su talento.