Al ritmo de Camilo y Jhon Durán, con golazos, fue el Benfica 4-1 Celtic, por Europa League

Benfica venció 4-1 al Celtic, en la Europa League, en un partido que tuvo un doblete de goles de Jhon Durán para el equipo portugués, y uno del también colombiano Camilo Durán, quien fue el que anotó el del descuento para los escoceses.

El goleador antioqueño fue la gran figura de la noche en territorio luso, marcando el primer tanto de penalti, y el tercero, luego de una gran jugada individual dentro del área.

Publicidad

Jhon Durán aprovechó la confianza que le dio el técnico del Benfica para ocupar el lugar de Pavlidis, quien viene siendo el goleador del cuadro de las 'águilas', y desde los primeros instantes dejó ver su calidad en la cancha. Al minuto 67 fue sustituido entre aplausos, para que entrara el griego.

Publicidad

Del lado de Camilo Durán, tuvo dos remates al palo, un gol, y de los pocos rescatables en una dura noche para el Celtic, en su visita a Portugal, por la Europa League.



Acá los dos goles de Jhon Durán en Benfica vs Celtic:

¡LOS SUDAMERICANOS ESTÁN ENCENDIDOS! Otra asistencia de Prestianni y doblete de Jhon Durán para sellar el 3-0 de Benfica vs. Celtic.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lidgVB1lbT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

¡¡ESTÁS LOCO, JHON!! Durán se hizo cargo del penal y la PICÓ para anotar el 1-0 de Benfica vs. Celtic a los 4’ minutos de juego.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ONppjRdJvS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Publicidad

Acá el gol de Camilo Durán en Benfica vs Celtic:

¡CABEZAZO COLOMBIANO PARA DESCONTAR! Camilo Durán ganó en las alturas y anotó el 1-3 de Celtic vs. Benfica.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EcQPjEW2GJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Diez equipos suman sus partidos por victorias en las dos primeras jornadas de la Liga Europa, liderados por el Juventus, ganador por 1-2 contra el Celta; el Bayer Leverkusen y el Benfica por cuestiones goleadoras, con los mismos seis puntos que Besiktas, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Sunderland, Bournemouth y Olympiacos.

Publicidad

El Juventus remontó en Vigo para ser el primero de todos, con el 1-2 en el minuto 92 de Randal Kolo Muani, mientras que la victoria fue rotunda del Bayer Leverkusen en el campo del Lech Poznan, con tres goles en el primer tiempo, dos de penalti de Patrick Schick, y el cuarto de Ibrahim Maza, un golazo, ya en el tramo final, para el 0-4.

El Benfica doblegó al Celtic (4-1), con dos goles del colombiano John Duran y dos asistencias del argentino Gianluca Prestianni; el Besiktas superó al Hoffenheim en Alemania (2-3); el Lyon se impuso por 3-2 al Crystal Palace, por medio de Corentin Tolisso, Ernest Nuamah y Pavel Sulc ante el campeón de la Liga Conferencia, al que no le sirvió el gol de Yeremy Pino; el Omonia ganó 0-3 al Celje y el Sunderland necesitó un tantos en los instantes finales para superar al Torreense, con el 1-2 de Noah Sadiki en el 93.