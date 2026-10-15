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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Al ritmo de Camilo y Jhon Durán, con golazos, fue el Benfica 4-1 Celtic, por Europa League

Al ritmo de Camilo y Jhon Durán, con golazos, fue el Benfica 4-1 Celtic, por Europa League

Los dos delanteros colombianos, Jhon Durán y Camilo Durán, anotaron en el partido de este jueves en el certamen internacional. El de Benfica se reportó con doblete.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jhon Durán Camilo Durán Benfica Celtic
Jhon Durán y Camilo Durán marcaron goles en Benfica vs Celtic
AFP

Benfica venció 4-1 al Celtic, en la Europa League, en un partido que tuvo un doblete de goles de Jhon Durán para el equipo portugués, y uno del también colombiano Camilo Durán, quien fue el que anotó el del descuento para los escoceses.

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El goleador antioqueño fue la gran figura de la noche en territorio luso, marcando el primer tanto de penalti, y el tercero, luego de una gran jugada individual dentro del área.

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Jhon Durán aprovechó la confianza que le dio el técnico del Benfica para ocupar el lugar de Pavlidis, quien viene siendo el goleador del cuadro de las 'águilas', y desde los primeros instantes dejó ver su calidad en la cancha. Al minuto 67 fue sustituido entre aplausos, para que entrara el griego.

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Del lado de Camilo Durán, tuvo dos remates al palo, un gol, y de los pocos rescatables en una dura noche para el Celtic, en su visita a Portugal, por la Europa League.

Acá los dos goles de Jhon Durán en Benfica vs Celtic:

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Acá el gol de Camilo Durán en Benfica vs Celtic:

Diez equipos suman sus partidos por victorias en las dos primeras jornadas de la Liga Europa, liderados por el Juventus, ganador por 1-2 contra el Celta; el Bayer Leverkusen y el Benfica por cuestiones goleadoras, con los mismos seis puntos que Besiktas, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Sunderland, Bournemouth y Olympiacos.

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El Juventus remontó en Vigo para ser el primero de todos, con el 1-2 en el minuto 92 de Randal Kolo Muani, mientras que la victoria fue rotunda del Bayer Leverkusen en el campo del Lech Poznan, con tres goles en el primer tiempo, dos de penalti de Patrick Schick, y el cuarto de Ibrahim Maza, un golazo, ya en el tramo final, para el 0-4.

El Benfica doblegó al Celtic (4-1), con dos goles del colombiano John Duran y dos asistencias del argentino Gianluca Prestianni; el Besiktas superó al Hoffenheim en Alemania (2-3); el Lyon se impuso por 3-2 al Crystal Palace, por medio de Corentin Tolisso, Ernest Nuamah y Pavel Sulc ante el campeón de la Liga Conferencia, al que no le sirvió el gol de Yeremy Pino; el Omonia ganó 0-3 al Celje y el Sunderland necesitó un tantos en los instantes finales para superar al Torreense, con el 1-2 de Noah Sadiki en el 93.

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