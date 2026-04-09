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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aldair Quintana amargó a Di Maria y Jaminton Campaz; 0-0 entre Rosario e Independiente del Valle

Aldair Quintana amargó a Di Maria y Jaminton Campaz; 0-0 entre Rosario e Independiente del Valle

El arquero colombiano Aldair Quintana fue la gran figura de la noche en Argentina, este jueves, en el valioso empate sin goles en la fecha 1 de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Aldair Quintana Independiente del Valle
Aldair Quintana, arquero colombiano de Independiente del Valle - Foto:
AFP

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