El curioso gesto que realizó Rodrigo Ureña, al ser sustituido en Millonarios; ¿una indirecta?

Millonarios tuvo su primera presentación en este segundo semestre del año, lo hizo en un partido de fogueo en Perú, enfrentando a Universitario en el que cayó 2-0 en el estadio Monumental de Lima, sin embargo, una de los momentos que más causó curiosidad, fue el momento donde salió Rodrigo Ureña.

Todo ocurrió al minuto 83' del encuentro cuando Fabián Bustos realizó tres cambios en el cuadro 'embajador', entre ellos la salida del chileno.

Lo curioso pasó cuando ya fuera del campo y dirigiéndose al banquillo, la hinchada del club peruano se levantó a ovacionarlo por su pasado allí, donde se consagró campeón, pero el jugador mirando hacia la tribuna o palcos, hizo un gesto con sus manos, lo que encendió la polémica y reacciones en redes sociales.

Para muchos fue solo una indirecta a los directivos de Universitario, recordando el conflicto que tuvo pendiente por pagos relacionados con su renovación de contrato de 2025 y posteriormente traba para unirse a Millonarios en 2026. Para otros, una forma de decir a la hinchada que si lo querían de vuelta, deberían pagar. Lo cierto es que no hay nada concreto, ni el jugador quiso hablar del tema finalizado el compromiso, quedando todo en especulaciones.

Vea el video acá:

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El gesto de Rodrigo Ureña al salir del amistoso de Universitario y Millonarios. pic.twitter.com/b8rOBKrBwW — Bruno Quiñonez Díaz (@BrunoAlonsoQui1) July 11, 2026