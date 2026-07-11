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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El curioso gesto que realizó Rodrigo Ureña, al ser sustituido en Millonarios; ¿una indirecta?

El curioso gesto que realizó Rodrigo Ureña, al ser sustituido en Millonarios; ¿una indirecta?

Millonarios cayó 2-0 ante Universitario de Perú en amistoso, pero el gesto de Rodrigo Ureña fue lo que más llamó la atención y encendió las redes sociales tras ser sustituido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Gesto de Rodrigo Ureña tras ser sustituido en Millonarios vs Universitario
Gesto de Rodrigo Ureña tras ser sustituido en Millonarios vs Universitario
AFP

Millonarios tuvo su primera presentación en este segundo semestre del año, lo hizo en un partido de fogueo en Perú, enfrentando a Universitario en el que cayó 2-0 en el estadio Monumental de Lima, sin embargo, una de los momentos que más causó curiosidad, fue el momento donde salió Rodrigo Ureña.

Segundo gol de Universitario a Millonarios
Fútbol Colombiano

Vea el insólito gol que le marcaron a Millonarios vs. Universitario, en partido de fogueo

Todo ocurrió al minuto 83' del encuentro cuando Fabián Bustos realizó tres cambios en el cuadro 'embajador', entre ellos la salida del chileno.
Lo curioso pasó cuando ya fuera del campo y dirigiéndose al banquillo, la hinchada del club peruano se levantó a ovacionarlo por su pasado allí, donde se consagró campeón, pero el jugador mirando hacia la tribuna o palcos, hizo un gesto con sus manos, lo que encendió la polémica y reacciones en redes sociales.

Para muchos fue solo una indirecta a los directivos de Universitario, recordando el conflicto que tuvo pendiente por pagos relacionados con su renovación de contrato de 2025 y posteriormente traba para unirse a Millonarios en 2026. Para otros, una forma de decir a la hinchada que si lo querían de vuelta, deberían pagar. Lo cierto es que no hay nada concreto, ni el jugador quiso hablar del tema finalizado el compromiso, quedando todo en especulaciones.

Vea el video acá:

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