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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el insólito gol que le marcaron a Millonarios vs. Universitario, en partido de fogueo

Vea el insólito gol que le marcaron a Millonarios vs. Universitario, en partido de fogueo

El delantero José Rivera marcó su doblete del compromiso, en el juego de preparación frente a Millonarios, disputado en el estadio Monumental de Lima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Segundo gol de Universitario a Millonarios
Segundo gol de Universitario a Millonarios
Captura de pantalla de X

En la parte complementaria del partido entre Millonarios y Universitario, los locales aprovecharon los errores en defensa de los azules, y ampliaron la ventaja en el marcador.

Todo ocurrió al minuto 79' tras una jugada que comenzó en mitad de campo y fue transcurriendo al sector izquierdo, donde un centro tomó por sorpresa a Sergio Mosquera, Jorge Arias y a mismo arquero James Aguirre, que no vieron venir al al delantero peruano José Rivra entrar al área y empujó la pelota, tras la displicencia de Mosquera de no sacar la pelota.

Vea la jugada de gol acá:

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