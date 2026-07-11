Vea el insólito gol que le marcaron a Millonarios vs. Universitario, en partido de fogueo

En la parte complementaria del partido entre Millonarios y Universitario, los locales aprovecharon los errores en defensa de los azules, y ampliaron la ventaja en el marcador.

Todo ocurrió al minuto 79' tras una jugada que comenzó en mitad de campo y fue transcurriendo al sector izquierdo, donde un centro tomó por sorpresa a Sergio Mosquera, Jorge Arias y a mismo arquero James Aguirre, que no vieron venir al al delantero peruano José Rivra entrar al área y empujó la pelota, tras la displicencia de Mosquera de no sacar la pelota.

Vea la jugada de gol acá:

El segundo gol que le meten a Millonarios 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/aDmOuZLs1l — Maria Paula Rodríguez (@mariap8910) July 11, 2026