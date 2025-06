Álvaro Angulo estalló contra Independiente: "Se rompió la relación, tengo mucha bronca"

Independiente logró un triunfo agónico por la Copa Argentina al vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima, en un partido que parecía destinado al alargue hasta que Álvaro Anguloapareció al minuto 89 para marcar el gol de la victoria. Sin embargo, más allá del resultado, el defensor colombiano fue protagonista por sus explosivas declaraciones al final del encuentro, en las que dejó ver su molestia con la dirigencia del club y con parte de la prensa.

El gol llegó en un momento clave: un remate de cabeza dentro del área que desató la euforia de los hinchas del "Rojo" y selló el paso a la siguiente ronda del certamen. Pero cuando se esperaba que el lateral se mostrara satisfecho por su actuación, lo que vino fue un descargo que sorprendió a más de uno.

“Molesta un montón, porque cuando yo hablé con los directivos y al otro día escuchás comentarios que ni siquiera habían salido de mi boca ni nada de eso, y que la decisión dependía del jugador, siento que —y tengo que decirlo aquí— del club nunca me cuidaron, y esa es mi bronca con los directivos. Creo que se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas”, dijo Angulo, visiblemente afectado.

El colombiano reaccionó ante los rumores que surgieron en días recientes, los cuales aseguraban que su salida de Independiente estaba prácticamente cerrada. La información circuló ampliamente en medios argentinos, lo que generó incertidumbre sobre su futuro y malestar en su entorno familiar.

“Y los periodistas... un poco molesto también, porque antes de dar una noticia yo creo que el papel de un periodista es investigar las dos partes, y nunca lo hicieron. Solo tiraron noticias, no sé con qué intención, espero que no sea con mala intención. Pero pues nada, ya está, se volvió un caos, no pude disfrutar con mi familia aquí en Buenos Aires, temor de salir... pero bueno, uno como futbolista tiene que bancársela tranquilo. Lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia. Pero ya está, hoy pude jugar, pude sentir el afecto y el respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros”, añadió.

Angulo también fue tajante al hablar de su compromiso con la institución, más allá de cualquier conflicto dirigencial: “Claro que sí, y no tengo temor de decirlo. Yo tengo mucha bronca con ellos, se lo dije al presidente en cómo se manejaron las cosas. Y nada, tú decías algo muy claro... Y esa hinchada, desde que yo estoy aquí en Independiente, he entregado todo por esta institución, porque además sé la institución que represento”.

Para cerrar, el jugador dejó claro que su profesionalismo no está en duda: “En ningún momento he armado cosas para... o he hecho mala cara para entrenar o algo. Pueden preguntar en los entrenamientos: doy el 100, y cada vez que me toque voy a dar el 100 en la institución donde esté. Y más en esta institución: desde que llegué, el hincha me acogió muy bien. Respeto a ellos, siempre voy a dar el 100%. Pero nada... triste, triste, la verdad, sí, por todo lo que les hablo de este tiempo. Pero no sé, no debería ser así. Aunque siempre decimos: es fútbol, y tenemos que acostumbrarnos a eso”.