Álvaro Montero, con mente en Boca Juniors, pero el corazón en Millonarios; confesión del arquero

El arquero guajiro, Álvaro Montero volvió a ser protagonista en el plano internacional, no solamente por lo hecho bajo los tres palos, sino por el gran sentido de pertenencia que conserva con un equipo del fútbol profesional colombiano. Tras haber hecho parte en el exigente compromiso internacional ante el Vasco de Gama de Carlos Andrés Gómez, compañero de selección, el golero con pasado en Tolima y Millonarios, accedió a una entrevista para 'ESPN' en donde abrió su corazón y declaró unas palabras bastante emotivas a los azules, equipo en el que logró dejar una huella y donde vivió momentos de alegría.

El golero, con una emoción muy evidente, recordó su pasó y resaltó el fuerte impacto que tuvo el equipo capitalino en su vida persona y en la de sus familiares. "Millonarios se metió en el de mí, de mi familia y de mi entorno, porque de verdad se vivieron momentos muy bonitos ahí, hicimos muchas amistades, ganamos cosas, y tienen una hinchada que es una locura. Estaré agradecido eternamente", declaró el guardameta, reafirmando así su vinculo con el conjunto 'albiazul' trasciende fronteras y cambios de equipo.

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El nacido en El Molino mencionó cómo sigue el día a día de Millonarios desde la distancia, confesando que sigue muy de cerca cada encuentro sin importar el calendario de partidos que tenga su club actual. En la entrevista mencionó un momento reciente sobre cómo vivió el transcurso del Millonarios vs Once Caldas, mientras disputaba su semifinal de Copa Sudamericana. "No me pierdo ningún partido. Ahorita que estábamos jugando contra Vasco, en simultáneo jugaba Millonarios; cuando se acabó el partido estaba todo el mundo celebrando y quedaban como 15 minutos, me puse a ver el resultado y vi que les empataron al final con un penalti", dijo el cuidapalos costeño.

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Para cerrar, Montero dejó claro que los años de convivencia, títulos, y el amor de la tribuna construyeron un lazo reciprocó que difícilmente se borrará con el transcurso del tiempo. "Tengo más afinidad en este momento por Millonarios, viví muchas cosas allá, me trataron muy bien y la hinchada me respetó muchísimo, entendí el sentimiento de ellos e intente transmitirlo dentro de la cancha", concluyo el guajiro. Sellando así una declaración que sin dudas retumba fuertemente en la afición del equipo 'embajador'.



Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 Getty Images

El arquero de selección Colombia disputó 186 partidos con Millonarios. Allí logró levantar tres trofeos: una Copa Colombia, una Superliga y un titulo de LigaBetPlay.