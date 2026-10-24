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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Confesión sobre Jhon Durán en Selección Colombia; "hemos dicho cosas, llegará el punto de madurez”

Confesión sobre Jhon Durán en Selección Colombia; "hemos dicho cosas, llegará el punto de madurez”

Sobre el joven delantero antioqueño, Jhon Durán, le preguntaron a un actual jugador de Selección Colombia y a otro que ha tenido pasos en la 'tricolor'. Esto dijeron del actual atacante del Benfica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
AFP

Jhon Durán va mostrando otra faceta personal en su presente en Benfica, marcando goles, estando comprometido como su propio técnico lo ha destacado, y de paso hasta asumiendo su rol como alternativa a Vangelis Pavlidis, algo que hace ilusionarse con un regreso a la Selección Colombia y que retome el rumbo de su carrera a nivel de clubes.

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Y en medio de esa actualidad con el joven atacante colombiano, quien se ha visto involucrado en las recientes temporadas en algunas polémicas, en 'ESPN' entrevistaron a Miguel Borja y Álvaro Montero, a quienes le consultaron sobre lo que vive el antioqueño.

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El actual arquero de la Selección Colombia y de Boca Juniors, confesó que han tenido acercamientos en la 'tricolor' cuando ha estado Jhon Durán, intentando aconsejarlo para que pueda tener un alto nivel deportivo, pero también que pueda estar centrado.

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"Le hemos dicho muchas cosas internamente, particularmente nosotros que estamos ahí compartimos muchísimo tiempo con él", dijo de entrada Álvaro Montero, quien de paso no dudó en destacar que "la capacidad que tiene es única, es un superdotado de las capacidad para el fútbol".

Por la misma línea, el guardameta sabe que Jhon Durán es joven y que solo falta que "entienda el momento, que sepa gestionar bien, que se rodee bien de personas que le sumen en la etapa que está viviendo, en el fútbol siempre estamos en subidas y bajadas. Llegará el punto que tendrá la madurez para tener ese momento de asimilar todas las buenas cosas que le están pasando".

Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con el Benfica
Benfica Oficial

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Ya en un tono más espiritual, y también porque ya ha compartido con él, Miguel Borja declaró que "el de arriba es el que lo puede ayudar yo creo que tuve la oportunidad de estar con él en la Copa América de Estados Unidos y nosotros nos reunimos mucho para compartirle la palabra y él tiene esa semilla en su corazón. El mundo le ha entregado muchas alegrías y el tal vez se siente identificado con esas noches de alegría, pero sabe que en el fondo necesita a Dios, y Dios le puede ayudar a que lo que se viene para él en el club y en la Selección Colombia sea todo éxito".

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Actualmente Jhon Durán está en préstamo en el Benfica, procedente de Al Nassr, que lo ha estado cediendo desde hace varias campañas, por lo que el joven delantero ha vestido recientemente las camisetas de Fenerbahce (Turquía) y Zenit (Rusia). En la presente temporada lleva cuatro goles, tres de ellos en Europa League, y uno en la Liga de Portugal.

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