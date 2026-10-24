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Gol Caracol  / ¿Se viene reeleción de Gianni Infantino?; presidente de FIFA no teme por críticas y habla de apoyo

¿Se viene reeleción de Gianni Infantino?; presidente de FIFA no teme por críticas y habla de apoyo

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó que es importante tener varios puntos de vista dentro de la organización, y espera seguir en el cargo por unos años más.

Por: AFP
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este sábado en la BBC que cuenta con un amplio respaldo de las asociaciones miembro en la carrera por su reelección, a pesar de las numerosas críticas hacia su persona desde su proyecto frustrado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados.

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Esta declaración se produce al día siguiente del giro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), cuyo apoyo al dirigente italo-suizo de 56 años podría darle un nuevo impulso esencial de cara a un cuarto mandato.

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El futuro de Infantino se presentaba muy incierto hace dos meses debido a su proyecto, duramente criticado y luego abortado, de crear una sociedad encargada de gestionar las actividades comerciales de la FIFA y de vender participaciones minoritarias a inversores privados.

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La UEFA, la AFC y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) habían firmado una carta en la que afirmaban que el fútbol "no pertenece a ningún individuo".

Pero ahora, Infantino, que presentó sus disculpas la semana pasada por este proyecto, vuelve a estar en una posición de fuerza para ser reelegido el próximo mes de marzo.

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"Creo que lo importante es que en una organización como la FIFA puede haber diferentes opiniones, diferentes puntos de vista", declaró a la BBC el sábado. "Pero si tomamos en serio la democracia, el proceso democrático, si creemos que todo el mundo tiene el mismo voto y la misma voz en todo el planeta, que el fútbol pertenece a todos (...) entonces también debemos respetar las opiniones de la gran, gran mayoría".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

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"Acabo de regresar de Tokio, donde la Confederación Asiática me brindó su apoyo total. Estuve en Cabo Verde, donde todos los países africanos me respaldaron. Hablo con todas las asociaciones de todo el mundo", aseguró.

Por el momento, ningún otro aspirante se ha presentado públicamente como candidato frente a Infantino a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de candidaturas, fijada para el 18 de noviembre.

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