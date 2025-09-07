Álvaro Montero está de festejos en Argentina; ya levantó su primer título con Vélez

Vélez Sarsfield derrotó este sábado por 2-0 a Central Córdoba en la ciudad de Rosario para quedarse con el título de la Supercopa Argentina, el segundo en dos meses bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

Con un doblete de Jano Gordon (m.50 y m.86), el ‘Fortín’ se impuso en un partido disputado en el Estadio ‘Gigante de Arroyito’ en una final que debió reprogramarse tres veces entre Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, y Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina de la temporada pasada.

El trámite del partido fue intenso y sobre el final del mismo fueron expulsados Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, del banquillo velezano, y Omar De Felippe, entrenador del ‘Ferroviario’.

Con esta conquista, más la Supercopa Internacional conquistada por Vélez el 8 de julio ante Estudiantes de La Plata (2-0), el conjunto del barrio porteño de Liniers suma 14 torneos nacionales y 5 internacionales en su palmarés.

Vélez, celebrando uno de los goles de la victoria Foto: X/ @Velez

El futuro de Vélez, que lo tiene segundo en su zona del Torneo Clausura con 14 puntos a uno del líder River Plate en el Grupo B, marca además un cruce argentino por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club en 20 días.



Números de Álvaro Montero en Argentina

Álvaro Montero aún no juega su primer partido oficial con Vélez. El guardameta llegó al conjunto argentino con el objetivo de crecer profesionalmente y tener una experiencia en el extranjero, sin embargo, el técnico Guillermo Barros Schelotto, no lo ha tenido en cuenta en lo que va de su estancia en el equipo. El colombiano arribó a su nuevo club, luego de un paso destacado por Millonarios, con el que atajó en 186 partidos, teniendo 86 vallas invictas, y además logró consagrarse campeón de la liga, la copa, y la superliga colombiana.

El portero de 30 años podría sumar sus primeros minutos, cuando su equipo enfrente a Huracán el próximo viernes 12 de septiembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la jornada ocho de la liga argentina.