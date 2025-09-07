Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero está de festejos en Argentina; ya levantó su primer título con Vélez

Álvaro Montero está de festejos en Argentina; ya levantó su primer título con Vélez

Vélez Sarsfield, del arquero colombiano Álvaro Montero, se coronó este sábado como campeón de la Supercopa de Argentina, tras vencer a Central Córdoba.

Vélez, celebrando el título de la Supercopa de Argentina
Vélez, celebrando el título de la Supercopa de Argentina
Foto: X/ @Velez
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 12:50 p. m.