Árbitro que expulsó a Luis Díaz, aceptó su error; se lo confesó a directivo del Bayern Múnich

El Bayern Múnich empató este sábado 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen en un partido en el que jugó con diez hombres desde el minuto 42 por la expulsión de Nicolas Jackson y con nueve los últimos ocho del tiempo reglamentario y los nueve del añadido por una tarjeta roja, por doble amarilla, a Luis Díaz.

De hecho, sobre la expulsión del futbolista colombiano hubo dos reacciones desde las huestes del club bávaro. Primero, con una crítica de Uli Hoeneb, presidente honorario, quien catalogó como "la peor actuación de un equipo arbitral que he visto en Bundesliga", pero luego, otro directivo confesó qué le dijo el juez central, Christian Dingert.



Árbitro que expulsó a Luis Díaz aceptó su error

Tras el empate 1-1 entre Bayer Leverkusne y Bayern Múnich, el director deportivo de los bávaros, Max Eberl, contó sobre su charla con al árbitro del compromiso.

"Acabo de hablar con Christian Dingert, todo está bien, fue un buen diálogo. También dijo que la tarjeta amarilla-roja no era tarjeta amarilla-roja. Para él, estaba claro que fue una simulación, pero ahora que ha visto las imágenes dice: No era tarjeta amarilla-roja", filtró el directivo sobre lo que le dijo el juez central, por la polémica acción en la que Luis Díaz se fue expulsado.

Luis Díaz lamenta expulsión con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Lo cierto es que el colombiano fue protagonista en lo positivo y lo negativo. El gol del Leverkusen, obra del español Aleix García, estuvo precedido de un error suyo, hizo el tanto del empate para el Bayern y al final dejó a su equipo contra la pared cuando fue expulsado.



El Leverkusen se puso con ventaja pronto, en el minuto 6, con un remate cruzado dentro del área de Aleix García, a pase de Patrick Schick, en una jugada que se había iniciado con una recuperación de pelota de Cullbreath.

Publicidad

Después el Leverkusen se plantó bien en defensa, marcando en zona, ante un Bayern que tenía la pelota y la hacía circular buscando abrir espacios para llegar al área.

En el minuto 9 hubo una buena llegada con un remate desviado de Nicholas Jackson a pase de Josip Stasinic desde la mitad del campo, en el 22 Jackson volvió a intentarlo con otro disparo demasiado centrado y en el 24 Luis Díaz chutó por encima de la portería desde una buena posición.

Publicidad

El Leverkusen buscaba sus ocasiones al contragolpe, pero todo apuntaba a que en cualquier momento podía llegar el empate del Bayern. En el minuto 26 el VAR anuló un gol de Jonathan Tah tras comprobar que el balón le había pegado en un codo antes del remate, tras una falta lanzada por Joshua Kimmich.

En el 42 el partido dio un giro cuando el Bayern se quedó con diez hombres después de que Jackson fuera expulsado con roja directa por una dura falta a Terrier, que se quedó en el vestuario tras el descanso por lesión.

La expulsión cambió la dinámica del partido y el Leverkusen empezó a tener más presencia en la mitad contraria.

El equipo local tuvo ocasiones para aumentar la ventaja. En el minuto 58, Maik Tilmannn remató ligeramente desviado en una buena jugada de contragolpe y en el 59 el meta del Bayern, Sven Ullreich, le ganó un mano a mano a mano a Schick.

Publicidad

Kane entró en el minuto 61 y su primera acción terminó en la red del Leverkusen , pero el gol fue anulado, otra vez por mano en la jugada previa.

El partido era parejo, con momentos de presión del Leverkusen en la mitad contraria y ataques rápidos del Bayern. Sin embargo, tuvo otro punto de inflexión cuando el conjunto bávaro perdió un hombre más en el minuto 82.

Publicidad

Luis Díaz fue expulsado por doble amarilla. La primera fue por una falta a Aleix García y la segunda por simular un penalti.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Tras la expulsión, al Bayern sólo le quedó resignarse a una batalla defensiva tratando de salvar al menos un punto y en el segundo minuto del tiempo añadido por primera vez en el partido una decisión del VAR favoreció al Bayern cuando anuló un gol de Jonas Hofmann por un fuera de juego milimétrico

El Bayern logró mantener el empate hasta el final ante un Leverkusen volcado en ataque que no encontró el gol de la victoria.