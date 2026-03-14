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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Árbitro que expulsó a Luis Díaz, aceptó su error; se lo confesó a directivo del Bayern Múnich

Árbitro que expulsó a Luis Díaz, aceptó su error; se lo confesó a directivo del Bayern Múnich

Este sábado el guajiro Luis Díaz marcó gol, pero hubo polémica fue por la tarjeta roja que vio en el partido contra el Bayer Leverkusen. El juez central contó que no debio expulsarlo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich expulsión
Luis Díaz y su expulsión con Bayern Múnich en Bundesliga - Foto:
Getty Images

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