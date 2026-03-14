Luis Díaz y su partido más polémico con Bayern Múnich: gol, expulsión y un error que dolió

Bayern Múnich rescató un valioso empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen, en un partido en el que el gol de los bávaros fue del colombiano Luis Díaz, quien a pesar de la importante anotación, también se fue expulsado y se vio involucrado en el tanto del equipo rival.

Así las cosas, el guajiro fue noticia por todo lado en este encuentro de la Bundesliga, por la anotación que salvó a los dirigidos por Vincent Kompany, pero también por la acción en la que perdió la pelota en el gol de los locales, y de paso la tarjeta roja que vio por doble amonestación.

Con este resultado el Bayern Múnich quedó con 67 puntos y sigue líder de la Liga de Alemania. Por su parte, el Bayer Leverkusen está sexto en la tabla de posiciones, con 45 unidades.

Así fue la expulsión de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich:



¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



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Así fue el gol de Luis Díaz en Bayer Leverkusen y Bayern Múnich:

¡REGALITO EN EL FONDO Y EL GUAJIRO LO APROVECHÓ! Lucho Díaz recibió la asistencia de Olise y con toda su clase, marcó el 1-1 del Bayern Munich vs. Leverkusen.



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Así fue el error de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich:

LUCHO DÍAZ LA PERDIÓ Y EL LEVERKUSEN NO PERDONÓ: el español Aleix García le puso el broche de oro a la contra y marcó el 1-0 ante Bayern Munich. ¿Era falta sobre el colombiano en el inicio de la jugada?



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Así las cosas, Luis Díaz tuvo unas buenas y unas malas en el partido del Bayern Múnich, generando debate por su actuación esta noche de sábado en el estadio BayArena, la casa del Bayer Leverkusen, ya que aunque fue importante en el ataque, en lo defensivo y en su decisión de simular una falta, terminó costándole caro a su equipo y eso generó algunos señalamientos.

A eso se suma que en el gol de los rivales, se quedó protestando, no luchó la pelota y esa acción terminó costándole caro al Bayern, cuando apenas iban 5 minutos de juego.

Inicialmente por la tarjeta roja, a 'Lucho' le tocará cumplirla la siguiente jornada frente al Union Berlin, el sábado 21 de marzo, y regresaría contra el Friburgo, el 4 de abril. Mientras tanto, se enfocará en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League con el Atalanta, el miércoles 18 de marzo (3:00 p.m.).