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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su partido más polémico con Bayern Múnich: gol, expulsión y un error que dolió

Luis Díaz y su partido más polémico con Bayern Múnich: gol, expulsión y un error que dolió

El futbolista colombiano Luis Díaz fue protagonista teniendo unas de cal y otras de arena, en el encuentro de este sábado que finalizó 1-1 entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, por Bundesliga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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