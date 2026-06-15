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Gol Caracol  / Vea el autogol de Mohamed Hany en Bélgica vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el autogol de Mohamed Hany en Bélgica vs. Egipto, en el Mundial 2026

Bélgica anotó el tanto del empate contra Egipto por medio de Mohamed Hany, quien marcó en propia puerta. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Romelu Lukaku en Bélgica vs. Egipto.
Romelu Lukaku en Bélgica vs. Egipto.
AFP.

Este lunes, en el estadio de Seattle, Bélgica logró empatar el partido contra Egipto con autogol de Mohamed Hany.

A los 67 minutos, los belgas atacaron por derecha y pusieron un balón rasante en el área. Romelu Lukaku, quien acababa de ingresar, quiso definir, pero Hany la mandó al fondo de la red en un intento de rechazo.

Vea el gol de Romelu Lukaku:

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