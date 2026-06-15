Vea el autogol de Mohamed Hany en Bélgica vs. Egipto, en el Mundial 2026

Este lunes, en el estadio de Seattle, Bélgica logró empatar el partido contra Egipto con autogol de Mohamed Hany.

A los 67 minutos, los belgas atacaron por derecha y pusieron un balón rasante en el área. Romelu Lukaku, quien acababa de ingresar, quiso definir, pero Hany la mandó al fondo de la red en un intento de rechazo.

Vea el gol de Romelu Lukaku:

¡QUÉ GOLEADOR! LUKAKU ENTRÓ Y CONVIRTIÓ EL EMPATE



Ocho segundos después de su ingreso, el delantero aprovechó la primera pelota que tocó y puso el 1-1 ante Egipto.



PRESENTADO POR VISA, confianza que te impulsa durante la Copa Mundial de la FIFA™ y en todas partes. pic.twitter.com/I0E5Mjisfg — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026