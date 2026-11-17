Una mala noticia se presentó en el cierre del compromiso de preparación entre la Selección Colombia y su similar de Chile, después de una acción de disputa del balón en la que Gustavo Puerta llevó la peor parte.

Y es que al jugador del Olympiakos, de Grecia, se se vio caer mal y tan pronto quedó en el césped se le observó llorando y retorciéndose del dolor. A la par, desde el banquillo salieron rápidamente los integrantes del cuerpo médico para brindarle la atención primaria.

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"En este momento, a Gustavo Puerta lo bajan de la camilla, se le acercan varios integrantes del cuerpo técnico, el tema no pinta nada bien. Él sigue llorando", explicó desde la cancha del Monumental nuestra periodista Marcela Monsalve.

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Ante esa situación, el profesor Néstor Lorenzo ordenó la entrada del joven Juan Manuel Rengifo. Cabe indicar que en una de las primeras jugadas del compromiso, Dávinson Sánchez tuvo una disputa de un balón en la que terminó con dolencias en uno de sus hombros, produciendo una pronta sustitución para darle paso a Jhon Janer Lucumí.

