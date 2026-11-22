Hace un par de horas, la Selección Colombia femenina anunció el listado de convocadas para afrontar a doble partido, a la siempre difícil Australia; para este final de año.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Y es que, el profesor Ángelo Marsiglia no se guardó nada y, de la mano de Luisa Agudelo, Linda Caicedo y hasta la misma Daniela Garavito; el estratega 'cafetero' va a ir en busca de las dos victorias, para cerrar este 2026 con pie derecho.
Publicidad
Además, dentro de las ausentes, hay que destacar el nombre de Mayra Ramírez, quien todavía se encuentra en proceso de recuperación en el Chelsea femenino, luego de sufrir una grave rotura en el tendón de la corva
Publicidad
Convocadas de la Selección Colombia femenina para enfrentar a Australia:
- Daniela Arias – Club León (MEX)
- Daniela Caracas – R.C.D. La Coruña (ESP)
- Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
- Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
- Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)
- Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
- Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)
- Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
- Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)
- Karla Torres – Paris F.C. (FRA)
- Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
- Kelly Ibargüen – Independiente Santa Fe (COL)
- Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (ESP)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
- Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
- Mariana Muñoz – América de Cali (COL)
- Mary José Álvarez – Al-Qadsiah (KSA)
- Melanin Aponzá – Deportivo Cali (COL)
- Melissa Moreno – Atlético Nacional (COL)
- Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
- Stefanía Perlaza – Deportivo Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
- Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)