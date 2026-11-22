Hace un par de horas, la Selección Colombia femenina anunció el listado de convocadas para afrontar a doble partido, a la siempre difícil Australia; para este final de año.

Y es que, el profesor Ángelo Marsiglia no se guardó nada y, de la mano de Luisa Agudelo, Linda Caicedo y hasta la misma Daniela Garavito; el estratega 'cafetero' va a ir en busca de las dos victorias, para cerrar este 2026 con pie derecho.

Publicidad

Además, dentro de las ausentes, hay que destacar el nombre de Mayra Ramírez, quien todavía se encuentra en proceso de recuperación en el Chelsea femenino, luego de sufrir una grave rotura en el tendón de la corva

Publicidad

Convocadas de la Selección Colombia femenina para enfrentar a Australia: