Juan Guillermo Cuadrado: "Con los futbolistas que hay, podemos jugar mejor, pero la cancha no ayuda"

Alberto Gamero y Juan Guillermo Cuadrado comparecieron ante la prensa luego del empate 1-1 de Millonarios frente a Once Caldas, en partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.

Además de analizar lo que fue el compromiso en el estadio El Campín, Cuadrado fue tajante al asegurar que la plantilla cuenta con el talento necesario para ofrecer una mejor versión sobre el césped, aunque fue claro en que ciertos factores externos de la cancha, condicionan la fluidez del juego.

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"Con los jugadores que tenemos, el equipo puede jugar mucho mejor, yo confío en eso, y obviamente, en el trabajo que está haciendo el 'profe' (Gamero) y que nos pide eso constantemente, pero muchas veces la cancha no ayuda tanto, y ojalá que pueda mejorar para hacer ese fútbol que podemos mostrar", dijo el exJuventus.

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A continuación, el experimentado futbolista destacó su avance en el acondicionamiento físico tras el manejo de cargas junto al cuerpo técnico, dejando ver además, entre risas, la alta exigencia que impone Gamero en la presión del equipo.



Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios Colprensa

"Gracias a Dios me siento mucho mejor, trabajando las cargas, trabajando con los preparadores físicos. Estoy contento, feliz, y la idea es que cada día puede sentirme mucho mejor, no solamente a la hora de jugar, sino a la hora de correr, porque sino el 'profe' me saca", añadió.

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Igualmente, Cuadrado hizo hincapié en la necesidad de corregir errores puntuales, mismos que los han dejado escapar puntos en pasajes decisivos.

"Muchas veces nos hemos ido en ventaja y no hemos sido capaces de mantenerlo, pero el equipo va mejorando y hay cosas positivas, y las negativas, la vamos a trabajar para que con la ayuda de Dios, que se clasifique, que es el objetivo de nosotros, estar mejor para esos cuadrangulares", complementó Cuadrado.

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Otras declaraciones:

Por su parte, Alberto Gamero asumió con franqueza las falencias tácticas que impidieron a Millonarios quedarse con la victoria. El estratega 'albiazul' reconoció que a su equipo le faltó claridad en la zona de creación y lamentó la fragilidad para sostener la ventaja.

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"Somos muy conscientes, realistas, de que el equipo no tuvo la finura de otros partidos, nos fuimos tan claros, erramos muchos balones. Ellos nos cortaron circuitos y nos neutralizaron la mitad de la cancha; nos faltó acompañamiento por las bandas. Hicimos lo más dificil que era ornos arriba, y después perdimos en la más elemental que era defender el resultado", dijo el samario.