Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así vieron a Jorge Carrascal en el título de Flamengo en Copa Libertadores; "peligro"

Así vieron a Jorge Carrascal en el título de Flamengo en Copa Libertadores; "peligro"

Tras la consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores, la prensa brasileña evaluó uno por uno a los jugadores del 'mengao' y el colombiano no fue la excepción.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal, en la final de la Copa Libertadores
Jorge Carrascal, en la final de la Copa Libertadores
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad