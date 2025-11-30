Así vieron a Jorge Carrascal en el título de Flamengo en Copa Libertadores; "peligro"

En una noche vibrante en el Estadio Monumental de Lima, el Flamengo de Brasil escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar su cuarta Copa Libertadores, venciendo por la mínima diferencia (1-0) a Palmeiras. En medio de la euforia rojinegra, una bandera colombiana ondeó con fuerza: la de Jorge Carrascal, quien disputó los 90 minutos y fue una pieza fundamental en el esquema de Filipe Luís para desarticular la férrea defensa del 'verdão'.

Si bien los reflectores iniciales y las notas más altas de la jornada se las llevaron Danilo, autor del único gol del encuentro al minuto 67, y el lateral Guillermo Varela por su solidez defensiva, el trabajo de Carrascal no pasó desapercibido. El cartagenero, alineado como titular en el sector ofensivo junto a Giorgian de Arrascaeta, asumió la responsabilidad creativa y demostró por qué se ha ganado la confianza del cuerpo técnico desde su llegada.

El diario brasileño 'Globo Esporte' alabó el aporte de Carrascal en el partido del Fla. Para ellos, su desempeño fue de 7.5 puntos y añadieron: "No empezó bien el partido, con algunos errores simples. Pero creció mucho en producción a lo largo del combate, destacando en movimientos peligrosos en el ataque y ayudando mucho en la marca".



Durante el desarrollo del juego, fue de menos a más. En una primera mitad trabada y táctica, el colombiano intentó romper líneas con su característico cambio de ritmo. Sin embargo, sus intervenciones más determinantes llegaron en el complemento, cuando el partido exigía rebeldía.

Ya con el marcador a favor, y con un Palmeiras volcado al ataque en busca del empate, Carrascal encontró espacios para liquidar. En el ocaso del partido, sobre el minuto 91, tuvo en sus botas la sentencia definitiva: tras una jugada individual por el sector derecho, sacó un potente remate que se marchó apenas desviado, una acción que levantó a la hinchada del 'mengão' y que pudo haber sido el broche de oro para su actuación.

Jorge Carrascal besando el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

Este título tiene un sabor especial para el volante de 27 años. No solo ratifica su madurez futbolística tras su paso por el fútbol ruso, sino que le permite ingresar al selecto club de futbolistas colombianos que han levantado el trofeo más codiciado de América con un club extranjero. Carrascal suma así su segunda conquista internacional, recordando aquella Recopa Sudamericana con River Plate en 2019, pero esta vez con el protagonismo de ser titular indiscutible en la final.

Mientras Lima se tiñe de rojo y negro, Jorge Carrascal celebra su consagración definitiva en la élite del fútbol sudamericano, demostrando que su talento es capaz de brillar en los escenarios más exigentes del continente.