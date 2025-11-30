Jhon Arias tuvo infortunado momento con Wolverhampton; hizo que le anularan gol a compañero

En una jornada que puede ser el punto de inflexión para el Wolverhampton, el infortunio se ensañó con el colombiano Jhon Arias durante el crucial encuentro de este domingo frente al Aston Villa. La visita a Villa Park dejó una imagen que marcó el destino del partido: el gol anulado al noruego Jorgen Strand Larsen.

La acción ocurrió en los primeros minutos del compromiso. Strand Larsen, tras un pase atrás de un compañero, sacó un potente remate con destino de red que venció la resistencia del 'Dibu' Martínez. El festejo de los Wolves, sin embargo, fue efímero. El juez de línea levantó la bandera y el VAR ratificó la decisión instantes después: Jhon Arias, en su intento por acompañar la jugada ofensiva, quedó ubicado en la trayectoria del balón estando en posición adelantada.

Aunque el extremo chocoano no tocó el esférico, su presencia interfirió visualmente en la reacción del guardameta y, al estar en la línea de disparo, se configuró el fuera de juego posicional. La frustración de Arias fue evidente, pues su movilidad, que buscaba generar espacios, terminó convirtiéndose involuntariamente en el obstáculo que privó a su equipo de una ventaja vital en la Premier League.



Vea el fuera de juego de Jhon Arias, en el gol del Wolverhampton: