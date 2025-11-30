Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios recibió noticia 'bomba' para 2026; pese a estar eliminado, aseguró 'botín'

Millonarios recibió noticia 'bomba' para 2026; pese a estar eliminado, aseguró 'botín'

El cuadro 'embajador', que no clasificó al grupo de los ocho, recibió importante noticia pensando en lo que será el proyecto de 2026, que estará inicialmente liderado por Hernán Torres.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Millonarios, obligado a ganarle al Chicó, pese a eliminación en Liga Betplay 2025-II.jpg
Millonarios se la juega toda contra Chicó en Tunja.
Foto: FC Millonarios.

