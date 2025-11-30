Millonarios recibió noticia 'bomba' para 2026; pese a estar eliminado, aseguró 'botín'

Deportes Tolima puso un pie en la final de la Liga colombiana al vencer por 1-0 al Independiente Santa, campeón del pasado torneo, que ha anticipado así su baja de la lucha por el nuevo título en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

Un gol agónico del delantero Adrián Parra sentenció el partido en la ciudad de Ibagué.

El Tolima, dirigido por Lucas González, lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido con 7 por Atlético Bucaramanga, que hoy recuperó sus opciones de luchar por la clasificación al derrotar por 0-2 a Fortaleza en Bogotá.

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Justamente Fortaleza e Independiente Santa Fe terminaron la jornada con 3 unidades y quedaron eliminados a falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares.



En el estadio Manuel Murillo Toro, el Tolima empezó a sufrir porque perdió por lesión al portero uruguayo Cristopher Fiermarín al minuto 8 y en su reemplazo ingresó el brasileño Neto Volpi.

El partido estuvo muy parejo, con oportunidades en las dos porterías, pero Santa Fe tuvo que remar contracorriente desde el minuto 76 por la expulsión, por doble amonestación, del volante Ewil Murillo.

Cuando parecía que los visitantes iban a aguantar para llevarse un punto y mantenerse vivos en el campeonato, el equipo local logró abrir el marcador al minuto 94 cuando el centrocampista Juan Pablo Torres filtró un pase para que Parra, en el mano a mano, venciera la resistencia del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

En el otro juego de la jornada, el Atlético Bucaramanga se llevó la victoria 0-2 sobre Fortaleza con anotaciones de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza.

Los locales tuvieron que jugar casi todo el partido con nueve futbolistas por las expulsiones del central Luis Escorcia al 17 y del lateral Jonathan Marulanda al minuto 45, mientras que los ganadores terminaron el partido con 10 porque el defensor Aldair Gutiérrez recibió dos tarjetas y fue expulsado al minuto 81.

Acción de juego en el duelo entre Fortaleza vs. Bucaramanga, por la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa.

Con los resultados de este sábado, el Tolima puede conseguir la clasificación si la próxima semana se lleva, por lo menos, un punto de su visita al Atlético Bucaramanga.



¡Una eliminación que festeja Millonarios!

Luego de finalizar la cuarta jornada de los cuadrangulares en el grupo A, hubo un importante dato que festeja toda la hinchada de Millonarios. Y es que, con la eliminación de Fortaleza, que ya quedó imposibilitado de coronarse campeón; el cuadro ‘embajador’ ya no tiene cómo ni quién le quite el cupo a Copa Sudamericana para el próximo año.

Cabe destacar que, pese a su prematura eliminación, el equipo ‘albiazul’ se aferró a los números y probabilidades en este final de torneo, para poder acceder a torneo internacional; sabiendo que los ‘amix’ eran los únicos que podían quitarle ese privilegio, siempre y cuando levantaran su primera estrella.

#OFICIAL Millonarios jugará la @Sudamericana 2026. Enfrentará a partido único a otro rival colombiano (se definirá por sorteo en la segunda semana de diciembre) en la semana del 4 de marzo por un cupo en la fase de grupos. pic.twitter.com/OIeRIVgnRq — Mundo MILLOS (@MundoMillos) November 30, 2025

¿Por qué? Pues, independiente a que esté Santa Fe mejor posicionado, ya libera un cupo a torneo internacional por ser campeón en el primer semestre. Pero eso no es todo, pues dentro de dicha tabla de reclasificación, se encuentran todos los equipos que actualmente disputan los cuadrangulares, lo que quiere decir que alguno de ellos sí o sí será campeón y liberará otro cupo; ahí es donde sale favorecido Millonarios.