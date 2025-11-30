Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / VIDEO: Yerson Mosquera casi vuelve a 'vacunar' al 'Dibu' Martínez; ¡se salvó!

VIDEO: Yerson Mosquera casi vuelve a 'vacunar' al 'Dibu' Martínez; ¡se salvó!

El defensor colombiano protagonizó impresionante jugada, este domingo, en el duelo frete a Aston Villa por Premier League, donde estuvo cerca de anotarle al 'Dibu' Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
El 'Dibu' Martínez atajándole cabezazo a Yerson Mosquera, en Premier League.
El 'Dibu' Martínez atajándole cabezazo a Yerson Mosquera, en Premier League.
Foto: Getty Images y AFP.

