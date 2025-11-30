VIDEO: Yerson Mosquera casi vuelve a 'vacunar' al 'Dibu' Martínez; ¡se salvó!

Este domingo 30 de noviembre, el Wolverhampton visitó a Aston Villa, en el duelo correspondiente a la jornada trece de la Premier League. Los 'lobos' contaron con la presencia desde el 'vamos' con Jhon Arias y Yerson Mosquera.

Y justamente, el central colombiano fue protagonista, reviviendo el duelo con Emiliano 'Dibu' Martínez, a quien le anotó en el 2024, por las Eliminatorias Sudamericanas tumbo a la Copa del Mundo 2026.

En aquella ocasión, Mosquera, marcó de cabeza en el 2-1 final de la Selección Colombia frente a Argentina, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Siempre hay una del Dibu... ¡SENSACIONAL DOBLE ATAJADA DEL ARGENTINO!



Siempre hay una del Dibu... ¡SENSACIONAL DOBLE ATAJADA DEL ARGENTINO!

Y reviviendo lo que fue aquel partido, ahora el central 'cafetero' volvió a 'volar' por los aires, rematando de cabeza frente al arco custodiado por el argentino.



No obstante, para esta ocasión el 'Dibu' alcanzó a desviar la pelota con la punta de los dedos, evitando la anotación de Wolverhampton, también con la ayuda del travesaño, que sacó la pelota de manera dramática.

