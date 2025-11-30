Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz da un paso al frente cuando las cosas se ponen difíciles en Bayern, no se esconde"

"Luis Díaz da un paso al frente cuando las cosas se ponen difíciles en Bayern, no se esconde"

El guajiro sigue recibiendo elogios por montones en Bayern Múnich, tras lúcida actuación el pasado sábado, donde marcó un gol y puso una asistencia, en el triunfo contra ST. Pauli.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad