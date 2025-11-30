"Luis Díaz da un paso al frente cuando las cosas se ponen difíciles en Bayern, no se esconde"

Luis Díaz, como ha venido siendo costumbre desde su llegada a Bayern Múnich; sigue siendo tema noticioso en el fútbol alemán, tras otra gran actuación en la Bundesliga, donde anotó un gol y puso una asistencia con la que el cuadro ‘bávaro’ selló la remontada por 3-1 frente a St. Pauli.

Evidentemente, al finalizar el encuentro, el guajiro fue tema de conversación tanto para el entrenador como para directivos del conjunto de Múnich, debido a su lúcida actuación que hizo a levantar a todos los hinchas del Allianz Arena.

El primero en hablar fue el director deportivo del Bayern Múnich, que destacó las cualidades del colombiano en los momentos más difíciles del partido, cuando no hay espacios y el panorama es adverso para el equipo; esto, teniendo en cuenta que primero puso un pase gol desde el suelo, cuando iba abajo del marcador.

Luis Díaz durante el partido del partido de Bayern Múnich

Pero eso no fue todo, pues en el tiempo adicional, con el rival metido atrás y sin poco espacio, el guajiro entró al área chica con un remate de cabeza que significó el segundo gol del equipo ‘bávaro’.



“Luis Díaz es un fichaje clave para nosotros. Su calidad nos beneficia muchísimo. Cuando las cosas se ponen difíciles, da un paso al frente. Es un jugador importantísimo para nosotros”, indicó de entrada Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich.

¿Qué dijo Vincent Kompany sobre la actuación de ‘Lucho’?

El entrenador del Bayern Múnich tampoco se guardó ningún elogio hacia el colombiano, quien lo destacó como uno de los mejores de la plantilla, resaltando sus cualidades con la pelota en espacios reducidos, cuando menos ideas hay para poder solucionar partidos complicados.

“Lucho tiene cierta creatividad caótica. Siempre logra hacer algo en el caos. Como defensa, siempre me sentí incómodo jugando contra jugadores así porque nunca sabías si tenías el control o si él lo tenía”, dijo Vincent Kompany, dejando claro que el colombiano es esa llave diferencial en su plantilla, que aparece cuando el equipo más lo necesita.

Luis Díaz celebrando gol en Bayern Múnich

Y es que los números hablan por sí solos; no por nada el guajiro es de los que más asiste y anota en Bundesliga. Y eso que no lleva más de seis meses en el equipo.

“Luis Díaz estaba en el suelo, se mantenía centrado y jugaba un balón excelente. Hizo exactamente la misma jugada ayer en el entrenamiento. Esa es una de sus fortalezas", sentenció el entrenador belga, quien goza de buen presente en el fútbol alemán de la mano de ‘Luchito’.