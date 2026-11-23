La temporada en el Brasileirao ha tenido gran protagonismo colombiano, y el fin de semana que finalizó, no fue la excepción. Así fue como en el triunfo 4-2 del Athletico Paranaense sobre Remo brillaron los nuestros: Steven Mendoza, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo; éstos lideraron al 'furacão' en el Arena da Baixada.

Los tres lograron inflar las redes rivales para su equipo en el compromiso de la jornada 36; misma que de paso ya coronó matemáticamente campeón al Flamengo que tiene en sus filas al centrocampista cartagenero, Jorge Carrascal.

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Pero volviendo a la actuación de los de Paranaense, en la prensa brasileña le dedicaron algunas palabras a su actuación. Hay que indicar que el elenco de la ciudad de Curitiba es quinto en la general con 57 puntos, 23 menos que el 'flu'.

Kerwin Vargas celebra gol con Athletico Paranaense AFP

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En ese orden de ideas, así vieron a Steven Mendoza, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo: todos aprobaron en su tarea, pero con la mejor calificación fue el primero.



Sobre el exFortaleza indicaron en 'Globo Esporte' que "ingresó de manera discreta, pero apareció en el momento justo para sentenciar el marcador", y en cuanto en la clasificación, le dieron un 6.5.

Por su parte sobre Vargas se leyó en el mismo tabloide: "Perdió una gran oportunidad al comienzo, incomodó bastante en el ataque y fue recompensado con el gol. Apareció un poco menos en el segundo tiempo". Su puntuación fue de 7.5.

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Y sobre Mendoza precisaron que "brilló con un gol para abrir el marcador y una asistencia para que Vargas ampliara la ventaja. Fue sustituido al inicio del segundo tiempo". Fue calificado con un 8.

Steven Mendoza, delantero colombiano, celebra su gol con Athletico Paranaense frente a Vasco da Gama en el Brasileirao Getty Images

Más reacciones desde el Paranaense

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"Ahora es ir paso a paso. Este año estamos dando un paso consistente. Ahora necesitamos tener la cabeza fría. Debemos mantener el rendimiento y seguir concentrados para asegurar nuestro cupo. Tiene un mérito enorme salir de la segunda división y, un año después, estar entre los cinco primeros del Brasileirao, compitiendo de igual a igual con cualquiera, con nuestros defectos y superando los momentos difíciles. Vamos a unirnos de nuevo para cerrar este Campeonato Brasileño como nos lo hemos ganado, y así dar un paso anticipado que es clasificar a la Copa Libertadores", esas fueron las palabras de Odair Hellmann, DT del 'furacão', en rueda de prensa.

