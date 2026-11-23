Jaminton Campaz firmó una actuación estelar el domingo pasado en la victoria 3-1 de Rosario Central sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza, resultado que clasificó al 'canalla' a los cuartos de final de la Liga Profesional de Argentina. Su desempeño desató toda clase de elogios en la prensa del sur del continente.

El extremo colombiano fue la gran figura en el estadio Gigante de Arroyito, al resolver el encuentro en poco tiempo. Cuando el cronómetro marcaba sólo seis minutos, Campaz abrió el marcador para encaminar al equipo dirigido por Jorge Almirón, y dos más tarde, aprovechó un error en salida de la defensa rival para recuperar el balón y asistir de primera intención a Enzo Copetti, quien decretó el 2-0 parcial.

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Además, antes del descanso, al 40', un autogol de Lautaro Carrera amplió la ventaja para Rosario Central, mientras que Facundo Lencioni descontó en el tiempo añadido (90+1') para la visita.

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Así las cosas, luego de un brillante desempeño del mundialista con la Selección Colombia en Norteamérica 2026, en los principales medios de Argentina no dudaron en tildar su rendimiento en el césped del Gigante de Arroyito con el calificativo de "lujo".



Jaminton Campaz, gran figura con Rosario Central en el fútbol de Argentina. Foto tomada del X de @RosarioCentral

"Campaz está hecho un 'Bicho' malo e indescifrable"; ese fue el titular con el que el diario 'La Capital' comenzó su informe del 'uno x uno' de Central frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Más detallado sobre su actuación precisaron que "anotó el primero y participó en los otros dos. Jugó un primer tiempo de lujo, encarando siempre y marcando la diferencia en cada acción. Sin duda, la principal carta del equipo en ataque". De calificación le dieron un 8.5.

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Con este triunfo, Rosario Central avanzó de ronda y se enfrentará a partido único contra Barracas Central el próximo domingo 29 de noviembre por un cupo a las semifinales del certamen argentino. En dicho decisivo juego se espera la presencia del exDeportes Tolima, que a su vez, confía en mantener su buena dinámica con la escuadra 'canalla'.