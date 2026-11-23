El Bayern Múnich atraviesa un tramo exigente de la temporada peleando por la Bundesliga, pero golpeado por una plaga de lesiones que obliga a Vincent Kompany a rearmar su plantilla. El empate 1-1 ante el Colonia del pasado viernes dejó dos nuevas bajas en el frente de ataque, justo antes de visitar al Lille en Champions League, el miércoles 25 de noviembre.

En el caso del francés Michael Olise, su disponibilidad para el encuentro ante el Lille está prácticamente descartada. El jugador galo sufrió una contusión en la parte delantera del pie izquierdo contra el Colonia y fue sustituido en el descanso. El club informó que se trata de un golpe menor y no de una lesión de gravedad, aunque se le vio salir del estadio con muletas y una bota ortopédica; por ello, el cuerpo técnico del conjunto bávaro no lo arriesgará en Francia y su regreso podría darse el sábado en la visita al Hamburgo.

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Por otro lado, Luis Díaz también viene recuperándose de una lesión, aunque ya encara la recta final para su retorno a las canchas. El extremo colombiano cayó lesionado el 21 de octubre en la igualdad 2-2 contra el Arsenal, por la Champions League, encuentro en el que sufrió un desgarro en los isquiotibiales izquierdos. Tras varias semanas de recuperación y de perderse los partidos de fogueo con Colombia frente a Chile, ya retomó la actividad física, trabajos con balón y se encuentra cercano a sus demás compañeros.

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Aún hay dudas sobre el regreso del guajiro, que podría darse este miércoles en la confrontación con el Lille o el sábado en el duelo de Bundesliga frente al Hamburgo, por lo que habrá que estar atentos a las declaraciones del técnico belga Vincent Kompany de este martes en rueda de prensa, antes del duelo europeo.



Más allá de las inquietudes en los extremos, la ausencia más sensible del conjunto de la ciudad de Múnich es la de Harry Kane, quien sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo, también ante el Colonia. El ariete inglés ya fue operado con éxito y estará alrededor de tres meses fuera de las canchas.

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A estas bajas se le suman otras de peso: el portero Manuel Neuer, por una rotura parcial de un tendón del pie derecho que lo dejará fuera de acción hasta enero de 2027; el lateral izquierdo Alphonso Davies, afectado por un desgarro en los isquiotibiales izquierdos sufrido en el partido contra Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf; el delantero Serge Gnabry, quien padeció un desgarro de mayor gravedad en la misma zona durante el clásico contra el Borussia Dortmund; y el marroquí Ismael Saibari, quien en ese mismo duelo ante el Dortmund sufrió la misma lesión que Harry Kane, pero en el tobillo derecho, por lo que se espera su vuelta para febrero de 2027 tras ser operado con éxito.

Con este desalentador panorama, Vincent Kompany afronta una auténtica prueba de fuego para no perderle pisada al líder de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, y mantener el invicto en Champions con una plantilla mermada. La capacidad de respuesta de los jugadores de rotación y el liderazgo de los pocos referentes que siguen sanos serán determinantes en las próximas semanas, mientras el club cruza los dedos para vaciar la enfermería antes del tramo decisivo de la temporada.