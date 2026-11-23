La Selección Colombia de talla baja ha conseguido dos resultados satisfactorios en el Mundial 2026, ya que venció por un marcador de 2-0 a su similar de Estados Unidos y empató 1-1 con Marruecos, la anfitriona del certamen que se juega por estos días en territorio africano. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los colombianos y los marroquíes fueron protagonistas del escándalo del lunes.

Y es que hace pocos minutos se publicaron en redes sociales videos de una pelea que se presentó entre los deportistas de bando y bando en el propio terreno de juego. Después de culminado el encuentro, que fue parejo de principio a final, varios de los jugadores de Colombia festejaron el resultado positivo contra los dueños de casa y de un momento a otro apareció uno de los rivales para empujar y recriminar a los nuestros.

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De inmediato, se observaron empujones, manotazos y la confusión reinó durante varios minutos y no faltó el escándalo. Los árbitros y personal de la organización tuvieron que intervenir rápidamente para evitar que el hecho pasara a mayores, mientras que en el maderamen algunos futbolistas terminaron en el suelo, ante la mirada de los espectadores que se encontraban en el escenario deportivo.

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SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos 🇲🇦 y Colombia 🇨🇴, por el Mundial de Talla Baja.



Tuvo que intervenir la policía. pic.twitter.com/mxnogBrcN8 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026

Así terminó el juego entre Colombia (1) y Marruecos (1) en el Mundial de Talla Baja. #másdeportes pic.twitter.com/UHmpT0ZaQp — más+deportes (@webmasdeportes) November 23, 2026