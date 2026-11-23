Édier Ocampo fue gran figura en el triunfo 2-0 del Vancouver Whitecaps sobre Real Salt Lake, en partido válido por los 'play-offs' de la MLS Cup. El exAtlético Nacional marcó un golazo para abrir la apertura del marcador en el estadio BC Place, el domingo anterior.

La anotación del reciente convocado a la Selección Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre se presentó sobre el minuto 44 y es una diana para ver una y otra vez. Tras un centro, Ocampo apareció por detrás, cerca al segundo palo, y sin pensarlo dos veces sacó un remate con pierna derecha, arriba, dejando sin opciones al arquero rival.

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Vea acá el golazo de Édier Ocampo:

OUR FIRST 2026 PLAYOFF GOAL BELONGS TO ÉDIER OCAMPO 🤩🇨🇴

An absolute banger blasted from inside the box 💥#VANvRSL | #OwnTheSummit pic.twitter.com/2aDUjcXD3R — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 23, 2026