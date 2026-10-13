El gol de Luis Díaz no alcanzó en Champions League; Bayern Múnich empató 3-3 con Viking

Partido de contrastes para Luis Díaz y Bayern Múnich. Este martes 13 de octubre, por la fecha 2 de la Champions League, igualó 3-3 con Viking, en un partido que tuvo de todo. Y es que el conjunto noruego se había puesto 2-0 arriba, después lo alemanes lo dieron vuelta, con un tanto del guajiro, y, al minuto 90+1', cuando los dirigidos por Vincent Kompany se preparaban para celebrar el triunfo, se los empataron.

El encargado de abrir el marcador fue Gianni Stensness, a los dos minutos. Un centro llegó a su cabeza y no perdonó. Sorpresa para todos y el panorama se iba a poner más oscuro para el equipo teutón. Cuando transcurría el minuto 38', Peter Christiansen se reportó, con una buena definición, y amplió la diferencia. Con dos anotaciones de ventaja, todo estaba cuesta arriba para 'Lucho' y compañía.

Publicidad

Fue así como el entrenador del Bayern Múnich 'pateó el tablero', movió el banco y realizó tres cambios para el segundo tiempo. Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Ismael Saibari ingresaron por Nathaniel Brown, Jonathan Tah y Lennart Karl. Rápidamente, las variantes surtieron efecto y llegó el descuento por intermedio de Harry Kane, quien se hizo cargo de penalti para poner el 2-1 parcial.

Publicidad

Y como el que es caballero repite, demostrando por qué es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, el delantero inglés, Harry Kane, volvió a inflar las redes. Al 60' y tras una asistencia de Joshua Kimmich, el nacido en Londres marcó el 2-2, lo que le permitía soñar con la remontada. Ese anhelo se terminó haciendo realidad, gracias a Luis Díaz, quien se pudo 'quitar la sal' y se reencontró con el gol.



Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League AFP

La última vez que el guajiro había anotado, en esta temporada, había sido el 28 de agosto, por la fecha 1 de la Bundesliga, frente a Stuttgart. Además, se debe recordar que el 10 de octubre, en el empate 2-2 con Augsburgo, le anularon dos tantos al delantero colombiano por fuera de lugar. De igual manera, este martes 13, también el habían invalidado uno por la misma razón: posición adelantada.

Publicidad

Finalmente, al minuto 71', logró hacer gol y significó la remontada: 2-3. Todo parecía encaminado para Bayern Múnich, pero las cosas dieron un giro inesperado. Michael Olise vio la tarjeta roja, al 74', y eso obligó al Kompany a cambiar la estrategia, apelando a lo defensivo. De hecho, Luis Díaz 'pagó los platos rotos', pueso fue sustituido al minuto 77 para darle paso a Josip Stanišić.

Como si fuera poco, llegó otro baldado de agua fría para el conjunto alemán. Al minuto 90+1', Herman Haugen ganó por los aires, conectó un cabezazo y sentenció el 3-3. Sorpresa en la Champions League. Viking, un equipo modesto de Europa, le sacó un punto al todopoderoso, Bayern Múnich.