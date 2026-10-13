Síguenos en:
Tendencias:
YERRY MINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gol de Luis Díaz no alcanzó en Champions League; Bayern Múnich empató 3-3 con Viking

El gol de Luis Díaz no alcanzó en Champions League; Bayern Múnich empató 3-3 con Viking

Partidazo en territorio noruego, donde se dio una de las grandes sorpresas de la segunda jornada y, de paso, Luis Díaz 'se quitó la sal' al reencontrarse con el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
AFP

Partido de contrastes para Luis Díaz y Bayern Múnich. Este martes 13 de octubre, por la fecha 2 de la Champions League, igualó 3-3 con Viking, en un partido que tuvo de todo. Y es que el conjunto noruego se había puesto 2-0 arriba, después lo alemanes lo dieron vuelta, con un tanto del guajiro, y, al minuto 90+1', cuando los dirigidos por Vincent Kompany se preparaban para celebrar el triunfo, se los empataron.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El encargado de abrir el marcador fue Gianni Stensness, a los dos minutos. Un centro llegó a su cabeza y no perdonó. Sorpresa para todos y el panorama se iba a poner más oscuro para el equipo teutón. Cuando transcurría el minuto 38', Peter Christiansen se reportó, con una buena definición, y amplió la diferencia. Con dos anotaciones de ventaja, todo estaba cuesta arriba para 'Lucho' y compañía.

Publicidad

Últimas noticias

Kevin Viveros vive un presente goleador con Athletico Paranaense.
Colombianos en el exterior

Kevin Viveros, de estar inactivo a ser figura del Brasileirao y romper récords con Paranaense

Luis Díaz Champions League
Colombianos en el exterior

Así fue el gol de Luis Díaz en Viking vs Bayern Múnich; se acabó la mala racha para el colombiano

Fue así como el entrenador del Bayern Múnich 'pateó el tablero', movió el banco y realizó tres cambios para el segundo tiempo. Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Ismael Saibari ingresaron por Nathaniel Brown, Jonathan Tah y Lennart Karl. Rápidamente, las variantes surtieron efecto y llegó el descuento por intermedio de Harry Kane, quien se hizo cargo de penalti para poner el 2-1 parcial.

Publicidad

Y como el que es caballero repite, demostrando por qué es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, el delantero inglés, Harry Kane, volvió a inflar las redes. Al 60' y tras una asistencia de Joshua Kimmich, el nacido en Londres marcó el 2-2, lo que le permitía soñar con la remontada. Ese anhelo se terminó haciendo realidad, gracias a Luis Díaz, quien se pudo 'quitar la sal' y se reencontró con el gol.

Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La última vez que el guajiro había anotado, en esta temporada, había sido el 28 de agosto, por la fecha 1 de la Bundesliga, frente a Stuttgart. Además, se debe recordar que el 10 de octubre, en el empate 2-2 con Augsburgo, le anularon dos tantos al delantero colombiano por fuera de lugar. De igual manera, este martes 13, también el habían invalidado uno por la misma razón: posición adelantada.

Publicidad

Finalmente, al minuto 71', logró hacer gol y significó la remontada: 2-3. Todo parecía encaminado para Bayern Múnich, pero las cosas dieron un giro inesperado. Michael Olise vio la tarjeta roja, al 74', y eso obligó al Kompany a cambiar la estrategia, apelando a lo defensivo. De hecho, Luis Díaz 'pagó los platos rotos', pueso fue sustituido al minuto 77 para darle paso a Josip Stanišić.

Como si fuera poco, llegó otro baldado de agua fría para el conjunto alemán. Al minuto 90+1', Herman Haugen ganó por los aires, conectó un cabezazo y sentenció el 3-3. Sorpresa en la Champions League. Viking, un equipo modesto de Europa, le sacó un punto al todopoderoso, Bayern Múnich.

Luis Díaz Champions League
Colombianos en el exterior

Así fue el gol de Luis Díaz en Viking vs Bayern Múnich; se acabó la mala racha para el colombiano

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

No dejaron dormir a Luis Díaz, ni a nadie en Bayern Múnich; se calienta el ambiente de Champions

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Augsburgo, en Bundesliga
Colombianos en el exterior

Luis Díaz puso a hablar a Vincent Kompany por polémico gol anulado contra Augsburgo

Publicidad

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad