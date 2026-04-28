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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. PSG, EN VIVO; cuándo y a qué hora ver, POR TV, la semifinal de vuelta en Champions

Bayern Múnich vs. PSG, EN VIVO; cuándo y a qué hora ver, POR TV, la semifinal de vuelta en Champions

Tras el ajustado triunfo de los parisinos, en la ida; ahora el cuadro 'bávaro' volverá a medirse frente al PSG, pero en el estadio Allianz Arena. Aquí todos los detalles del duelo definitivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz en duelo, entre Bayern Múnich y PSG, por la semifinal de Champions League.
Luis Díaz en duelo, entre Bayern Múnich y PSG, por la semifinal de Champions League.
Foto: AFP.

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