Bayern Múnich vs. PSG, EN VIVO; cuándo y a qué hora ver, POR TV, la semifinal de vuelta en Champions

Luego de caer por 5-4 frente al PSG, en el Parque de los Príncipes; ahora el Bayern Múnich, de Luis Díaz, se centra en lo que será la semifinal de vuelta en la Champions League, donde los alemanes buscarán enl pase a la gran final, en condición de local.

Y es que, después de un primer partido, en el que los alemanes se llevaron importante resultado por cómo se dio el contexto y demás del compromiso; sí es importante aclarar que la ventaja la van a tener los parisinos, por los que, mínimo, el cuadro del guajiro deberá ganar por un gol, para llevar la serie a la prórroga o, incluso, tanda de penaltis.

¿Cuándo y por dónde ver, EN VIVO, la semifinal de vuelta en la Champions League?

Bayern Múnich y PSG se volverán a ver las 'caras' este miércoles 6 de mayo, a las 2:00 p.m. (hora colombiana), en el Allianz Arena.

Luis Díaz celebró con Bayern Múnich en la Copa de Alemania; le marcó al Leverkusen. X de @FCBayern

Este compromiso tendrá la transmisión de ESPN y las palataformas de Disney +, para nuestro país. El encuentro será definitivo para ambos equipos, en sus aspiraciones de disputar la gran final de la Liga de Campeones, en el Puskás Aréna de Budapest, de Hungría.



¡Un duelo de 'titanes'!

En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Múnich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.



Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65') y del colombiano Luis Díaz (69') reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.

Publicidad

Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56') y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58') y el tanto de João Neves (33'), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17' de penal) y Michael Olise (41').