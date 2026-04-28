Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions, tras tantos de Kane, Luis Díaz y Kvaratskhelia

El París Saint-Germain cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.

Y tras ese partidazo, en la ida de la 'semi' del torneo europeo, la tabla de goleadores se movió, con varios protagonistas que dijeron presente en el estadio Parque de los Príncipes y siguen en la lucha entre los artilleros más temibles de la competición.

Sin el francés Mbappé, del Real Madrid, fuera de competencia, los que se arriman con peligro son el inglés Kane, que llegó a 13 goles, y el georgiano Kvaratskhelia, quien marcó por partida doble contra los de Vincent Kompany. En ese sentido, hay que esperar cómo le va en la otra semifinal al argentino Julián Álvarez, que se encuentra listo en Atlético de Madrid para el enfrentamiento con Arsenal.

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1. Kylian Mbappé (Real Madrid), 15 goles

2. Harry Kane (Bayern Múnich), 13 goles

3. Khvicha Kvaratskhelia (PSG), 10 goles

4. Anthony Gordon (Newcastle), 10 goles

5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid), 9 goles

6. Erling Haaland (Manchester City), 8 goles

7. Luis Díaz (Bayern Múnich), 7 goles

8. Victor Oshimen (Galatasaray), 7 goles

9. Vitinha (PSG), 6 goles

10. Dembélé (PSG), 6 goles