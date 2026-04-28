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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions, tras tantos de Kane, Luis Díaz y Kvaratskhelia

Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions, tras tantos de Kane, Luis Díaz y Kvaratskhelia

En la ida de la semifinal, se presenció un partido emocionante y que regaló goles y golazos en el triunfo 5-4 de PSG sobre Bayern Múnich. Luis Díaz dijo presente con un tanto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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PSG vs Bayern Múnich
PSG vs. Bayern Múnich, la semifinal de Champions League con jugadas vibrantes de inicio a fin.
AFP

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