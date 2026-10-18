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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Junior es bicampeón, así les duela; se burlan de nosotros y solo uno ganará el título"

"Junior es bicampeón, así les duela; se burlan de nosotros y solo uno ganará el título"

Después de haber empatado 0-0 con Deportivo Cali, la situación de Junior se tornó más crítica en la Liga BetPlay II-2026 y en rueda de prensa quedó en evidencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Sebastián Viera y Juan David Ríos, de Junior de Barranquilla, tras partido contra Cali
Sebastián Viera y Juan David Ríos, de Junior de Barranquilla, tras partido contra Cali
Captura de pantalla de video

Máxima tensión y crisis en Junior de Barranquilla. Este domingo 18 de octubre, empató 0-0 con Deportivo Cali, en condición de visitante, y complicó su panorama en la Liga BetPlay II-2026. Y es que, con 14 partidos disputados, marcha en el puesto 14, con 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y seis derrotas. Así las cosas, sus opciones de clasificar a cuadrangulares empiezan a ser nulas.

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En rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador, Sebastián Viera, habló de lo ocurrido en el compromiso, dejando claro que hay aspectos por corregir. Sin embargo, las miradas se centraron en el mediocampista, Juan David Ríos, quien ofreció unas declaraciones 'picantes', que no pasaron desapercibidas. Allí, 'sacó pecho' por ser bicampeones y se disculpó con la hinchada por el mal presente.

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¿Cómo vivió el partido?
"Veníamos a buscar los tres puntos, pero Deportivo Cali hizo un buen trabajo. Tuvimos un par de ocasiones, pero no pudimos. Ya en el segundo tiempo, la expulsión cambió todo. Lamentablemente, nos vamos con un empate y estamos mal porque eso no era lo que se quería".

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¿Por qué un equipo bicampeón se ve así?
"Llegamos porque el equipo no la estaba pasando bien. Puede haber varios motivos y quienes estamos en el día a día, podremos saber la razón, pero mejor que quede en la interna. Si el equipo es bicampeón es porque se lo mereció y si estamos donde nos encontramos es porque lo merecemos. Vamos a revisar. Se nos han escapado puntos por detalles en las áreas, tanto en la parte defensiva como ofensiva. Espero que se mejore como persona y jugador y, en un futuro, afrontar de la mejor forma".

Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter del Deportivo Cali

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Declaraciones de Juan David Ríos, tras Cali 0-0 Junior

¿Qué decir de lo que se vio en la cancha?
"El partido estuvo fuerte. No sé si nos alcanza para clasificar, pero estamos apenados y pedimos disculpas a los hinchas del Junior. Estamos dolidos. Teníamos equipo para clasificar y terminaremos con mucho honor. Recordar que somos bicampeones; hace dos meses, estábamos levantando la Copa. No se puede vivir de recuerdos, pero sí dejar claro eso. Hay burlas sobre nosotros, pero solo habrá un campeón. Al árbol que más frutos da es al que más le tiran. Los estadios se llenan cuando juegan con nosotros, al mirarnos. Solo uno ganará y el resto seguirá sufriendo. Terminaremos con la mente en alto".

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¿Por qué le faltaba gallardía a este equipo?
"Hemos perdido puntos en las dos áreas, al no ser contundentes adelante y errores atrás en pelotas quietas. Estamos en un club que nos brinda todo para salir a la cancha y jugar. Nos dan todo para estar despejados de mente y salir bien. Tenemos que saber que estamos en esta institución, para la que debemos salir a darlo todo. Hay que seguir corrigiendo. Se vio entrega y gallardía en la cancha. Esperamos seguir adelante, mejorar y cerrar de buena manera el semestre".

¿Cómo vive esta situación?
"Somos bicampeones, así les duela. Que nadie vive de recuerdos y más en un equipo grande, es verdad. Junior no puede quedar eliminado sin pasar a los ocho. Todos los días, vamos a trabajar por volver a hacer historia. Hay muchos equipos que la sufren y la van a seguir pasando mal porque solo uno ganará".

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