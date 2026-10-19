Futbolista portugués, hospitalizado tras recibir varias patadas en la cabeza en pleno partido

El futbolista portugués Rui Nalha, de 31 años, permanece hospitalizado después de recibir este domingo varias patadas en la cabeza cuando se encontraba tendido en el suelo durante un partido de fútbol aficionado disputado en el distrito de Santarém, en el centro de Portugal.

El jugador, capitán del União Desportiva da Chamusca, perdió el conocimiento tras la presunta agresión, ocurrida en los últimos minutos del encuentro contra el União Desportiva de Malaqueijo, correspondiente a una competición regional.

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Según denunció el Chamusca, Nalha fue golpeado repetidamente en la cabeza por el portero del equipo rival cuando ya estaba en el suelo.

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El futbolista recibió los primeros auxilios de dos enfermeras que se encontraban en el campo y fue trasladado al Hospital de Santarém, donde quedó en observación para evaluar el alcance de sus lesiones y descartar una posible fractura facial.



El partido fue suspendido y la Guardia Nacional Republicana (GNR) identificó al presunto agresor.

Por su parte, el Malaqueijo negó que su portero fuera responsable de los golpes y aseguró que el incidente se produjo durante un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos.

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El club visitante también denunció agresiones y amenazas contra sus futbolistas, que tuvieron que ser escoltados por agentes de la GNR hasta su autobús.