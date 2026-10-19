Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Se cancela PSG vs. Barcelona por protestas en Francia? Hay decisión sobre el juego de Champions

¿Se cancela PSG vs. Barcelona por protestas en Francia? Hay decisión sobre el juego de Champions

Este martes, PSG y Barcelona tienen previsto jugar en París por la tercera jornada de la Champions League, sin embargo, por estos días la capital francesa es epicentro de fuertes manifestaciones.

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2026
Comparta en:
PSG vs. Barcelona.
PSG vs. Barcelona.
AFP.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de Champions League, en el Parque de los Príncipes de París, entre el PSG y el Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", anunció Nuñez.

Publicidad

Últimas noticias

PSG vs. Barcelona.
Gol Caracol

PSG vs. Barcelona, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Rui Nalha fue brutalmente agredido en partido de fútbol.
Gol Caracol

Futbolista portugués, hospitalizado tras recibir varias patadas en la cabeza en pleno partido

El partido de Liga de Campeones entre el PSG y el Barcelona está programado para las 21 hora local (19 GMT) en el estadio del Parque de los Príncipes, en el distrito XVI de París, en el oeste de la ciudad.

Publicidad

La capital francesa ha sido uno de los escenarios más golpeados por la oleada de disturbios, saqueos y pillajes en Francia, ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de personas protestaron contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones.

Las declaraciones de Nuñez suceden al poco tiempo de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciase que se iban a activar una serie de toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas de Francia.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Lecornu evitó detallar qué zonas de París estarían afectadas por esta medida, por lo que aún se desconoce si el distrito XVI donde se juega el partido estará de alguna manera incluido.

Publicidad

PSG y Barcelona se enfrentan en la tercera jornada de la Champions después de haber ganado sus dos partidos precedentes y encabezar la fase liga de la competición, con el conjunto francés que dirige Luis Enrique líder y el de Hansi Flick, segundo clasificado.

Sebastián Viera y Juan David Ríos, de Junior de Barranquilla, tras partido contra Cali
Fútbol Colombiano

"Junior es bicampeón, así les duela; se burlan de nosotros y solo uno ganará el título"

Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 0-0 Junior

Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores femenina, tras Colo Colo 1-2 Santa Fe

Relacionados

PSG

Barcelona FC

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad