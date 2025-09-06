'Bolillo' Gómez entró en ira con hinchas que lo buscaron y lo encontraron; vea acá el video

Hernán 'Bolillo' Gómez actualmente dirige a El Salvador pensando en clasificar al equipo al Mundial de 2026, y en las últimas horas consiguió un triunfazo 0-1 contra Guatemala, de visitante, que le da la esperanza de poder estar en la cita orbital del próximo año.

Pero más allá del resultado y de un cruce que tuvo en rueda de prensa post partido el jueves, en la previa de dicho encuentro se dio una discusión con unos hinchas guatemaltecos que lo buscaron en la entrada al hotel.

Unos seguidores de Guatemala grabaron el momento de la llegada de la Selección de El Salvador y empezaron a decirle varias cosas al 'Bolillo' Gómez, quien se percató de lo sucedido y decidió confrontarlos.

“Hoy se la comen”, “hoy no la van a oler”, se escucha en el video difundido en redes sociales, lo que hizo que el entrenador colombiano les respondiera.

El 'Bolillo' les respondió con un “¿nos comemos qué?”, a lo que uno de los hinchas le dijo “la derrota, profe, la derrota”, pero ahí llegó la grosería del antioqueño: “ah bueno, maricón”.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí, ya que el entrenador colombiano mostró su furia y con fuerza le bajó el celular al hincha de Guatemala que lo provocó e hizo que reaccionara de esa manera.

Actualmente, El Salvador está en el primer puesto del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial del 2026, con 3 puntos. Luego está Panamá con una unidad, las mismas que Surinam, y cierra la zona Guatemala sin puntos.

El próximo partido del equipo que dirige el 'Bolillo' Gómez será el lunes (8 de septiembre) contra Surinam, de local en el estadio Cuscatlán, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).



'Bolillo’ Gómez y la respuesta a periodista de Guatemala

Tras la victoria 0-1 de El Salvador el pasado jueves 4 de septiembre se dio también un cruce del técnico colombiano con un comunicador que lo criticó.

“En esa planificación estaba perder tiempo, ensuciar el partido como se hizo y llevarse los tres puntos en la recta final”, fue la pregunta que incomodó al 'Bolillo’ Gómez.

El técnico colombiano decidió responderle de forma irónica: “Sí lo ensuciamos, nos llevamos los tres puntos, usted quédese tranquilo y busque después cómo empata”.

#DeDeportes | La épica respuesta de BolilloGómez, a un periodista guatemalteco, tras la victoria de #ElSalvador 0-1 a los chapines. «Si, ensuciamos el juego. Pero Tranquilo y vea después como nos empata». #DiarioElSalvador pic.twitter.com/yVXY7p3qBH — De Deporte (@DeDeporte_ES) September 5, 2025

Por supuesto esa respuesta de Hernán ‘Bolillo’ Gómez se fue viral en las redes sociales, algunos criticando la postura del periodista con el DT y otros aplaudiendo la forma en la que decidió declarar el entrenador colombiano.