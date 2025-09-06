Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cortante respuesta de 'Bolillo' Gómez a periodista que le dijo que “ensució” juego con El Salvador

Cortante respuesta de 'Bolillo' Gómez a periodista que le dijo que “ensució” juego con El Salvador

El entrenador colombiano al mando de El Salvador comenzó con pie derecho su camino en las Eliminatorias de la Concacaf al derrotar a Guatemala como visitante.