Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Brayan León anotó doblete y 'salvó' al Mamelodi del espionaje de uno de sus propios analistas

Brayan León anotó doblete y 'salvó' al Mamelodi del espionaje de uno de sus propios analistas

El delantero colombiano Brayan León marcó dos goles y le dio el triunfo al Mamelodi que vivió un escándalo porque uno de sus analistas entregó información privilegiada al club rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Brayan León, delantero colombiano del Mamelodi Sundowns.
Brayan León, delantero colombiano del Mamelodi Sundowns.
Mamelodi Sundowns.

Publicidad

Publicidad

Publicidad