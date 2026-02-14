Brayan León anotó doblete y 'salvó' al Mamelodi del espionaje de uno de sus propios analistas

Este sábado, Mamelodi Sundowns venció 2-0 al FC Alger por la última jornada la fase de grupos de la Champions League Africana. La figura fue el colombiano Brayan León, quien anotó los dos goles y puso a celebrar a los sudafricanos en medio de un escándalo y traición que se vivió días y horas antes al encuentro.

"En las horas previas al partido, se comenzó a filtrar el rumor de que Mario Masha, asistente tecnico del Mamelodi, le estaba pasando información al sudafricano Rulani Mokwena, técnico del MC Argel pero que antes dirigió al equipo sudafricano! Los rumores indican que Masha le estaba pasando informacion a Mokwena desde hace meses, incluídas las contraseñas a sitios de análisis de rendimiento (tipo wyscout) y plataformas internas. Si bien Mokwena y Masha negaron esto, el Mamelodi lo suspendió a Masha y va a iniciar una investigación en el asunto", fue la información que reveló el periodista Nahuel Lanzón, especialista en el fútbol del continente africano.

🇿🇦🇨🇴 GOL DEL COLOMBIANO BRAYAN LEON EN LA CHAMPIONS AFRICANA!



El Mamelodi Sundowns le está ganando 1-0 al MC Argel. Si confirma el triunfo, se clasifica en la fase de grupos.



— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 14, 2026

De esta manera, las anotaciones de León fueron claves para sellar el pase y avanzar como segundos del grupo C con nueve puntos, siendo solamente superados por Al Hilal, de Sudán que culminó primero con 11 unidades.