Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo le puso fin a la huelga en Al-Nassr, anotando su primer gol con 41 años

Al-Nassr superó 2-0 a Al-Fateh por la Liga de Arabia Saudita con anotación incluida del portugués Cristiano Ronaldo, quien venia de no jugar por una protesta.

Por: EFE
Actualizado: 14 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo en Al-Fateh vs. Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo en Al-Fateh vs. Al-Nassr.
Al-Nassr.

