Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali vive una crisis de resultados que tiene en la cuerda floja a su director técnico, Alberto Gamero, y buscará este domingo por la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026 una victoria frente a Atlético Nacional, equipo que solo ha disputado tres partidos en lo que va del campeonato, pero los ha ganado todos.

La actualidad del verde caleño

Los 'azucareros' vienen de perder 3-2 con Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, en un partido donde se pusieron dos veces al frente en el marcador. El resultado los dejó en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos, mientras que los 'verdolagas' son quintos con nueve unidades, a cuatro del primer lugar y con tres partidos aplazados.

Deportivo Cali le ganó al Pasto en la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

El equipo verde caleño no ha logrado encontrar su mejor versión en el campeonato y sus aficionados están perdiendo la paciencia, ya que fichajes como el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno, o el arquero peruano Pedro Gallese no han tenido el rendimiento esperado.

"Tuvimos las oportunidades, no las hemos marcado, por lo que hay que ser consciente de que somos responsables y tenemos la posibilidad el domingo de darle vuelta a la página", expresó Dinenno, quien vive su segunda etapa en el club.



El presente de los 'verdolagas'

Atlético Nacional, por su parte, viene de golear 4-1 a Fortaleza el jueves en un partido en el que los dirigidos por Diego Arias ratificaron su favoritismo en la liga colombiana.



El 'rey de copas' colombiano que busca su cuarta victoria al hilo en la Liga BetPlay I-2026, no contará con el arquero David Ospina por una lesión muscular en su pierna izquierda, y quien según informó el propio club en un informe médico este sábado "inicia tratamientos controlados el lunes 16 de febrero". Pero sí contará entre los convocados con Cristian 'Chicho' Arango, el fichaje más sonado del club para esta temporada.

Publicidad

Otro de los nombres destacados que dirán 'presente' en el Palmaseca son el experimentado lateral argentino Milton Casco, que lleva dos goles en el torneo; el centrocampista Juan Manuel Zapata, de notable rendimiento, y Juan Manuel Rengifo, el creativo de 20 años, que lidera el ataque del equipo. Y por supuesto, al goleador Alfredo Morelos.

Atlético Nacional celebra gol en el Atanasio Girardot - Foto: Nacional Oficial

Cali vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026

Día: domingo 15 de febrero del 2026.

domingo 15 de febrero del 2026. Jornada: séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026.

séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia).

6:30 p.m. (hora de Colombia). Estadio: Palmaseca.

Palmaseca. TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos, la crónica, reacciones y tabla de posiciones para que se programe y no se pierda nada.