Cristian 'Chicho' Arango entregó novedades en Atlético Nacional, antes de enfrentar al Cali

Puntaje perfecto. Tres presentaciones y tres victorias, así se resume, por ahora, el desempeño de Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2026, aunque hay que indicar que tiene tres partidos pendientes. Pero esa misma dinámica espera mantenerla este domingo cuando enfrente al Deportivo Cali por la séptima jornada. Los 'verdolagas' definieron lista de convocados y con novedades, uno de los nombres que llamó la atención fue el de Cristian 'Chicho' Arango.

Fueron 20 los jugadores citados por Diego Arias para enfrentar a los 'azucareros', destacándose por primera vez el de Arango Duque. Había explicado antes el técnico de los 'verdolagas' en rueda de prensa que la decisión de no incluirlo en los listados se debía a que" creemos que antes de debutar debe sumar más fondo físico y él lo ha entendido de muy buena manera. Él está bien en todos los aspectos".

Así las cosas, 'Chicho' recibió el 'aval' y está más que preparado para asumir el reto con los 'verdolagas' y aportar su talento en cancha cuando su DT lo requiera. De otro lado, se conoció que David Ospina es uno de los grandes ausentes. En el reporte médico que entregó Atlético Nacional, el arquero "inicia tratamientos controlados este lunes 16 de febrero" de su lesión en la pierna derecha.

Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional. X de @nacionaloficial

La lista de convocados de Atlético Nacional para visitar al Deportivo Cali:

Arqueros: Harlen Castillo y Edímer Zea.

Harlen Castillo y Edímer Zea. Defensores: Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Milton Casco, Cristian Uribe y Simón García.

Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Milton Casco, Cristian Uribe y Simón García. Mediocampistas: Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá y Mateus Uribe.

Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá y Mateus Uribe. Delanteros: Cristian Arango, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Eduard Bello y Nicolás Rodríguez.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Cali 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/CQshlV5d2Y — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 14, 2026

¿Cuándo es Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay I-2026?

El duelo entre verdes está pactado para este domingo 15 de febrero en el estadio de Palmaseca, en compromiso válido por la séptima jornada del presente campeonato. Nacional llega 'envalentonado' por su presente y espera mantenerlo frente a un Cali que enfrenta crisis de resultados, y por lo mismo tiene en la cuerda floja a Alberto Gamero en la dirección técnica.

¿A qué hora es Cali vs. Nacional y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE?

Este duelo tiene como horario de inicio a las 6:30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win) y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com