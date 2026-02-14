Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cristian 'Chicho' Arango entregó novedades en Atlético Nacional, antes de enfrentar al Cali

Cristian 'Chicho' Arango entregó novedades en Atlético Nacional, antes de enfrentar al Cali

El fichaje estelar de Atlético Nacional para la Liga BetPlay I-2026 fue noticia en la previa del juego contra los 'azucareros'. ¡Conozca qué pasó con Cristian 'Chicho' Arango!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional.
Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional.
X de @nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad