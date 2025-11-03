Brutal rajada a Kevin Castaño en River Plate: "Inexplicable que haya jugado todo el partido"

River Plate sigue en crisis en el fútbol argentino luego de la más reciente derrota 0-1 con Gimnasia LP en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Un solitario gol de penalti de Luis Marcelo Torres los condenó y los señalamientos no se detienen por parte de la afición y la prensa. Si bien el principal criticado fue Miguel Borja por su penalti errado sobre el final, al también colombiano Kevin Castaño le dieron con todo y lo 'rajaron'.

'TyC Sports' es el medio especializado argentino que siempre comparte las calificaciones de los jugadores y en esta oportunidad le dieron apenas un punto de nota al volante 'cafetero'. "Tuvo unos primeros 3 minutos aceptables. Luego, comenzó a navegar en las apacibles aguas de la inacción, en las pacíficas corrientes de la intrascendencia, en el sosegado remanso de la irrelevancia, donde no marca, no quita, no rompe líneas, no da pases productivos, no remata al arco, no pega, no, no, no, no. JUGÓ, OTRA VEZ, TODO EL PARTIDO. Increíble, inexplicable, inverosímil", sentenciaron.

Castaño fue uno de los fichajes que sorprendió a los hinchas por su buen nivel, pero en el último tiempo, al igual que todos sus compañeros, su desempeño ha caído notablemente.

Kevin Castaño en River Plate vs. Gimnasia LP. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Miguel Borja y un partido para el olvido

Si bien los 'palos' a Castaño fueron fuertes', las críticas se enfocaron en Borja. "¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año? Nada en el partido. y cuando había que empatar un partido, luego del insólito penal y escandaloso descuento dado por el árbitro, erró, para variar. Que Borja siga jugando en River explica mucho de este presente absolutamente desorientado", reseñaron junto a un pobre un punto de calificación.



Juan Fernando Quintero tampoco se salvó

El otro colombiano, el más talentoso y querido, no se salvó y obtuvo cuatro puntos de nota. "Poquito de Juanfer, qué complicado es que ni él mismo pueda sobresalir, enmarañado en la confusión general. Para colmo, siempre es moneda de cambio, lo saca siempre el entrenador, una pena. ¿Por qué una pena? Porque Juanfer, aunque tenga un mal partido, siempre tendrá algo para dar. Los buenos, cuando todo es una catástrofe, no tienen que salir nunca", concluyeron.