Camiseta de hincha de James Rodríguez en Liga MX la rompió, se llevó todas las miradas

En la igualdad entre el Club León y el Club América 1-1 en la novena jornada de la Liga MX, las miradas al conjunto ’esmeralda’ no paran, y no solo por su buen presente, sino, además, la euforia desde la llegada del colombianoJames Rodríguez , ha hecho convertirse en aficionado del club a más de uno.

Es como el caso de una chica colombiana, luego de que el medio ‘somoscalientetv’, en la previa del compromiso le hiciera

algunas preguntas a la aficionada colombiana, asegurando que desde hace varios años vive en México y aunque desde su llegada se sintió atraída por el fútbol de este país, nunca tuvo una inclinación clara por alguno de los clubes de la liga.

No hasta la llegada del ’10’ de la Selección Colombia, jugador que admira hace muchos años y con su llegada al Club León, la mujer decidió no solo apoyar a uno de sus ídolos, sino al mismo Club León donde lo apoyó en el partido más atractivo de la jornada, como fue contra las ‘águilas’.

“Vengo a divertirme, a apoyar a James. De América si cero, llevo 18 años en México y nunca he podido con el América, entonces al León le voy ahora a pesar de que no le iba a ningún equipo en específico, me gustaba mucho el Pachuca hace muchos años pero hasta ahí”, agregó la colombiana entre risas.

Publicidad

Además, declaró que no solo sigue al jugador cafetero por amar su fútbol, también por ser un futbolista muy atractivo “Es guapísimo, está buenísimo ese hombre”, dijo muy segura y entusiasmada en lo que fue en el previo al compromiso más llamativo de la jornada en la Liga MX.

Publicidad

Aunque la ahora aficionada del conjunto ‘esmeralda’, se atrevió a decir un marcador de dos a cero a favor del club donde milita su ‘parcero’ James Rodríguez, el partido terminó igualado 1-1, pero con la alegría de haber visto a su compatriota anotar frente a un gran equipo de este país como lo es el América y en condición de visitante.

¿Cómo va el Club León en la tabla?

El equipo ‘esmeralda’ sigue haciendo una temporada histórica en la Liga MX, gracias a las destacadas actuaciones de los colombianos James Rodríguez Jhon Stiven Mendoza que aportan tanto asistencia como goles, para seguir consolidándose como líder solitario en la tabla de posiciones con 23 puntos, seguido del mismo Club América, que lo escolta con 20 unidades.